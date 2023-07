Saimaannorppa löytyi hukkuneena verkosta – metsähallitus pyytää tietoja

Metsähallitus tiedottaa, että saimaannorpan tänä keväänä syntynyt uroskuutti on löytynyt hukkuneena Lietvedeltä kalaverkosta. Verkko oli metsähallituksen mukaan jätetty ajelehtimaan.

Ruhon kunnon perusteella norppa on ollut verkossa pari viikkoa. Tuolloin verkkokalastusrajoitukset poistuivat rajoitusalueelta.

Verkon korkeus oli 2,5 metriä, pituus 60 metriä, solmuväli 70 millimetriä, langan paksuus 0,17 millimetriä ja langan tyyppi monofiili. Ruho oli verkon keskellä ja kuutti oli pyörinyt sen molempien paulojen ympäri.

Pyydystä ei ollut merkitty eikä siinä ollut tietoja omistajasta tai kalastusoikeudesta. Myöskään ankkureita ei ollut.

– Vaikuttaa siltä, että verkko on irrotettu tarkoituksella avaamalla solmut molemmista päistä. Metsähallituksen tietoon on tullut aiemminkin tapauksia, joissa verkkoon jääneestä norpasta ei ole ilmoitettu, vaan verkko on tahallisesti irrotettu ja jätetty uppoamaan norppa mukanaan, Metsähallituksen luonnonsuojelun erityisasiantuntija Riikka Alakoski sanoo tiedotteessa.

Metsähallitus pyytää kaikkia asiasta tietäviä olemaan yhteydessä erätarkastaja Paavo Väisäseen numeroon 040 158 2515.

Kaikista kuolleista ja vahingoittuneista saimaannorpista on ilmoitettava metsähallitukselle. Kalastuslain mukaisesti pyydyksen haltijan on ilmoitettava viipymättä saimaannorpan jäämisestä pyydykseen. Mikäli kuollut norppa löytyy vedestä, on varmistettava, etteivät aallot vie sitä mennessään.

Saimaannorppa on yksi maailman harvinaisimmista hylkeistä. Sitä esiintyy vain Suomessa Saimaan vesistössä. Se on erittäin uhanalainen.