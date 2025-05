Sähköpyörän laturi voi sotkea television tai tietokoneen toiminnan

Sähköpyörien, -skoottereiden ja muiden kevyiden sähköajoneuvojen latauslaitteista löytyi puutteita, jotka saattavat aiheuttaa häiriöitä muihin sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin, kertoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes).

Euroopan markkinavalvontaviranomaisten yhteiskampanjassa selvisi, että vain noin viidesosa (21 prosenttia) tarkastetuista tuotteista täytti kaikki lainsäädännön vaatimukset.

Markkinavalvontakampanjaan osallistui 12 EU:n jäsenmaata, ja siinä tarkastettiin yhteensä 58 tuotteen tekniset ja muodolliset vaatimukset.

Valvontakampanjan tulosten mukaan vain 26 prosenttia tuotteista täytti muodolliset vaatimukset eli merkintä- ja asiakirjavaatimukset, kahden tuotteen CE-merkintä oli virheellinen, 40 prosentissa tuotteen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus oli vaatimustenmukainen. 49 prosenttia tuotteista täytti tekniset vaatimukset.

– EU:n EMC-markkinavalvontaviranomaiset järjestävät joka vuosi valvontakampanjan jollekin tuoteryhmälle. Viimeksi on testautettu näitä sähköpyörien ja -skoottereiden sekä muiden kevyiden ajoneuvojen latauslaitteita, joista löytyi paljon puutteita. Eniten merkintä- ja asiakirjapuutteita oli maahantuojan yhteystiedoissa, EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa sekä käyttöohjeissa, kertoo johtava asiantuntija Hanna Mustonen Tukesista tiedotteessa.

Suomi tarkasti kampanjan aikana viittä tuotetta. Vain yksi testatuista tuotteista täytti säteilevien häiriöiden päästötestien vaatimukset. Neljä tuotetta poistettiin vapaaehtoisesti markkinoilta.

Suurin osa sähköajoneuvojen latauslaitteista on valmistettu Kiinassa. Lainsäädäntö vaatii, että tuotteessa on oltava maahantuojan yhteystiedot. Vaikka kuluttaja ostaisi latauslaitteen EU:n ulkopuolisesta verkkokaupasta, tuotteessa tulisi löytyä jonkin eurooppalaisen yhteyspisteen tiedot, johon voi tarvittaessa ottaa yhteyttä. Vaikka yhteystietojen merkitseminen ja käyttöohjeiden laadinta on pääosin valmistajan ja maahantuojan vastuulla, lainsäädäntö vaatii, että tuotteen myyjän aina varmistettava, että tuotteesta löytyy tarvittavat merkinnät sekä asiakirjat vaadituilla kielillä, Suomessa suomeksi ja ruotsiksi.

Sähkömagneettisen yhteensopivuuden puutteet näkyvät yleensä häiriöinä muiden sähkölaitteiden toiminnassa. Esimerkiksi televisiokuvan virheet, radion rätinä tai tietokoneen virhetoiminnot voivat olla merkkejä EMC-häiriöistä.