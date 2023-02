Sähkön säästämiseen liittyvien tuotteiden kysyntä on räjähtänyt

Sähkön säästämiseen liittyvien tuotteiden myynti on kasvanut tuhansia prosentteja, selviää verkkorahoituspalveluita tarjoavan Klarnan julkaisemasta ostodatasta.

Viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon energiankulutusmittarien myynti on kasvanut 1977 prosenttia ja kuumailmatuulettimien 1387 prosenttia.

Yli tuhannen prosentin kasvuun pääsevät myös erilaiset energiaa säästävät älyelementit, kuten älypistorasia ja termostaatit, joiden myynti on kasvanut jopa 1067 prosenttia.

Suomalaiset ovat reagoineet nousseisiin energiakustannuksiin laaja-alaisesti, sillä investointeja on tehty myös tunnistevalaisimiin, joiden myynti on kasvanut 224 prosenttia. Etäohjainten 171 prosenttia ja oviin ja ikkunoihin asennettavien tiivistenauhojen 121 prosenttia. Lähes sata prosenttia on kasvanut vettä säästävien suihkupäiden myynti.

– Suomalaiset ovat tunnetusti tarkan markan ihmisiä ja kuluneen vuoden aikana elinkustannusten nousu on saanut monet pohtimaan erilaisia tapoja säästää. Sähköä säästävien tuotteiden myynnin huima kasvu kertoo osaltaan siitä, että suomalaiset ovat valmiita investoimaan yhteisiin talkoisiin sähkönkulutuksen vähentämiseksi, kommentoi Klarnan maajohtaja Jacob Segercrantz.

Ostodata perustuu Klarnan yli 13 000 suomalaiselta kauppiaalta kerättyihin tietoihin.

Suomalaisten sähkön säästäminen näkyy myös kulutustilastoissa. Fingridin tammikuussa julkaistujen tilastojen mukaan kotitaloudet onnistuivat säästämään joulukuussa kymmenen prosenttia sähköä suhteessa vuoden takaiseen.