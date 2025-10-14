Verkkouutiset

Ihmisiä Helsingin kirjamessuilla lokakuussa 2024., LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Sähkökirjojen myynti laskussa, painettu kirja piti pintansa

  • Julkaistu 14.10.2025 | 16:12
  • Päivitetty 14.10.2025 | 16:12
  • Kirjallisuus
Käännettyä kaunokirjallisuutta, lastenkirjoja ja tietokirjoja on myyty aiempaa enemmän.
Painettuja ja sähköisiä kirjoja myytiin Suomessa tammi-syyskuussa yhteensä 101,7 miljoonalla eurolla, joka on vajaan prosentin vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan, kertoo Suomen Kustannusyhdistyksen tuore tilasto.

Painetun kirjan myyntieurot nousivat viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna 1,6 prosenttia eli noin 800000 euroa.

Sähköisten julkaisujen myynti oli tammi-syyskuussa yhteensä 53,5 miljoonaa euroa, joka on kolme prosenttia viime vuoden vastaavaa aikaa vähemmän.

Kustannusyhdistyksen mukaan viime vuotta paremmin on nyt myyty käännettyä kaunokirjallisuutta, lastenkirjoja sekä hieman yllättäen tietokirjoja. Sen sijaan kotimainen kaunokirjallisuus ja nuortenkirjat ovat edellisvuoden myyntiluvuista muutamia prosentteja jäljessä.

Ääni- ja sähkökirjamarkkina ovat lievässä laskussa; ainoastaan lasten ja nuorten äänikirjojen myynti on noussut nelisen prosenttia edellisvuodesta.

