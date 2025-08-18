Säästäisitkö 2,75 euroa käyttämällä postimerkkiä uudelleen? Se on rikos

Postimerkkien hinnat ovat nousseet rajusti viime vuosina. Nykyään yhden kotimaan postimerkin hinta on peräti 2,75 euroa. Hintojen noustessa monella on saattanut käydä mielessä, että postikuluista voisi olla mahdollista säästää käyttämällä samaa postimerkkiä useampaan kertaan.

Kiusaus voi olla suuri etenkin silloin, kun vastaanottamasi kirjeen mukana tulee leimaamattomana kulkenut merkki. Miksei sitä voisi siis käyttää uudelleen ja säästää samalla lähes kolme euroa?

Asia ei ole näin yksinkertainen. Postilain mukaan saman postimerkin käyttö uudelleen on yksiselitteisesti väärin.

– Postimerkki toimii kirjeen tai kortin matkalippuna ja on tarkoitettu käytettäväksi vain kerran. Vaikka merkki olisi leimaamaton, sitä ei saa käyttää uudelleen, Postin viestinnästä kerrotaan sähköpostitse Verkkouutisille.

Postin mukaan postimerkkien uudelleenkäyttöä esiintyy ajoittain. Postin nykyaikaiset järjestelmät osaavat kuitenkin tunnistaa uudelleenkäytetyt merkit tehokkaasti.

– Lisäksi epäilyttävät merkit tarkastetaan visuaalisesti, Posti kertoo.

Posti ei suostu tietosuojaan ja yksityisyyden suojaan vedoten kertomaan konkreettisia esimerkkejä postimerkkien väärinkäyttöön liittyvistä tapauksista.

Posti pyrkii lajittelussaan tunnistamaan mahdolliset väärinkäytökset. LEHTIKUVA / MESUT TURAN

Tuomiot ovat harvinaisia

Mitä seurauksia siitä voi tulla, jos henkilö jää kiinni käytettyjen postimerkkien käyttämisestä uudelleen?

– Käytetyn postimerkin uudelleenkäyttö on rikollinen teko. Postilain mukaan merkin uudelleenkäyttö on postimaksumerkintärikkomus. Väärinkäytöksiä tutkitaan ja rangaistuksena postimaksumerkintärikkomuksesta voi saada sakkoa, Posti kertoo.

Vaikka postimerkkien käyttäminen uudelleen on rikos, tuomioita siitä jaetaan äärimmäisen harvoin. Helsingin, Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen käräjäoikeuksista ei löytynyt 2020-luvulta ainuttakaan rikostuomiota nimikkeellä postimaksumerkintärikos tai postimaksumerkintärikkomus. Tuomioita ei löytynyt myöskään Oikeusrekisterikeskuksen tietokannoista vuosien 2002–2025 ajalta.

Väärinkäytökset tunnistetaan nykyään tehokkaammin

Nykyään postimerkkien uudelleenkäytöstä jää todennäköisemmin kiinni kuin aiemmin. Syynä on uusissa postimerkeissä mukana oleva erillinen QR-koodi. Sen avulla voidaan havaita, että merkki on kulkenut jo kertaalleen.

– Koodi mahdollistaa sen, että lajittelujärjestelmä tunnistaa, onko merkkiä jo käytetty. Samaa merkkiä ei voi käyttää uudelleen. Tämä auttaa tehokkaasti estämään postimerkkien väärinkäyttöä, Postin viestintä kertoo.

Vaikka postimerkkien uudelleenkäyttöä ilmenee ajoittain, Postin mukaan kyse ei ole kovin merkittävästä ongelmasta.

– Käytettyjen postimerkkien uudelleenkäyttö on postimerkillisten lähetysten kokonaismäärään nähden vähäistä, ja väärinkäytökset ovat melko harvinaisia. Postimerkkien väärinkäytöksistä ei ole saatavilla tarkkaa tilastotietoa, mutta ilmiötä seurataan osana lajitteluprosessia ja siihen puututaan tarvittaessa.

