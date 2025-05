Eikö saunan kiukaalla saa paistaa makkaraa?

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva muistuttaa, että sauna on saunomista ja peseytymistä varten. Sitä ei ole tarkoitettu tavaran varastointiin tai pyykin kuivaamiseen tai kokkailuun ilman asianmukaista varustelua.

– Paloturvallisuussyistä emme suosittele ruoanvalmistusta kiukaalla. Kiukaalle ei saa valua nesteitä tai rasvaa. Jos kiuasmakkara on saunaillan ehdoton herkku, tulee valmisteluiden olla kunnossa: kylmät kiuaskivet tulee asetella niin, että liekinkestävä astia pysyy tukevasti niiden päällä, tai vaihtoehtoisesti kiukaan yläpuolella on oltava asianmukainen pata tukevassa koukussa. Makkaraa ei saa missään tapauksessa kypsentää suoraan kiukaalla tai muovipakkauksessa. Folion käytössäkin on riskinsä, koska hajotessaan se voi valuttaa rasvaa kiukaalle, kertoo Turvan palvelupäällikkö Matti Hämäläinen tiedotteessa.

Kiukaan tai sähkölämmittimien läheisyydessä ei saa säilyttää palavaa materiaalia. Ennen saunan lämmitystä on hyvä varmistaa, ettei vaikkapa jälkikasvu tai lemmikki ole vienyt kiukaalle mitään sopimatonta. Myös löylyjen jälkeen on huolehdittava, että sähkösauna menee pois päältä ja puukiukaan liekki hiipuu.

Pienen pihasaunan voi rakentaa ilman lupaa

Vuoden alussa voimaan astunut uusi rakentamislaki mahdollistaa esimerkiksi alle 30 neliömetrin suuruisen pihasaunan rakentamisen pääsääntöisesti ilman rakennuslupaa. Vaikka lupabyrokratia keveni, vastuu rakentamisen säädösten ja määräysten noudattamisesta ei poistunut, muistuttaa Turva.

– Rakentamislain uudistus toi helpotuksia lupaprosessiin, mutta samalla se siirsi enemmän vastuuta suoraan rakentajalle. Saunan rakentaminen ilman rakennuslupaa voi houkuttaa nopeisiin päätöksiin, mutta saunan turvallisuuden ja pitkäikäisyyden varmistaminen vaatii yhä huolellista suunnittelua, sanoo palvelupäällikkö Matti Hämäläinen.

Yleisimpiä riskejä ovat väärin asennetut tulisijat ja savuhormit sekä suojaetäisyyksien laiminlyönti, jotka voivat johtaa tulipaloon. Puutteellisesti toteutettu rakenne voi aiheuttaa myös kosteusongelmia ja merkittäviä korjauskustannuksia. Ammattilaisen käyttö jo suunnitteluvaiheessa ehkäisee vakuutusyhtiön mukaan virheitä ja parantaa lopputulosta.

Markkinoilla on paljon valmispiharakennuksia, kuten kevytrakenteisia saunoja, pihakeittiöitä ja varastoja. Ne helpottavat rakentamisurakkaa, mutta joukossa on Turvan mukaan myös tuotteita, jotka eivät täytä Suomen rakentamismääräyksiä. Rakennuspakettien laatu vaihtelee, joten tarkista niistä CE-merkinnät ja paloturvallisuusvaatimukset sekä pyydä tarvittaessa ammattilaisen arvio, yhtiö suosittelee.

Vakuuta sauna erikseen

Turvan laaja kotivakuutus kattaa omakotitalon lisäksi siihen kuuluvat alle 15 neliömetrin kokoiset piharakennelmat, kuten pihavalaisimet, kasvihuoneen, leikkimökin ja kompostorin. Kaiken kokoiset erilliset pihasaunat täytyy aina vakuuttaa omana kohteenaan.

– Rakentajan on hyvä muistaa, että vakuutus ei kata vahinkoja, jotka aiheutuvat suunnittelu- tai rakennusvirheistä. Vahinkojen ennaltaehkäisy ja asiantuntija-apu ovat siis paitsi järkeviä, myös taloudellisesti viisaita valintoja, Hämäläinen sanoo.

