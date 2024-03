Saabin ja Boeingin suihkuharjoituskone myöhästyy lisävuodella

Aviation Week on käynyt läpi Yhdysvaltain puolustusministeriön budjettiperusteluita kongressia varten vuodelle 2025. Niistä on käynyt ilmi, että maan ilmavoimat (USAF) on lykännyt Boeingin ja Saabin yhteistyönä kehitetyn T-7 Red Hawk -suihkuharjoituskoneen käyttöönottoa jälleen vuodella eteenpäin eli nyt vuoteen 2028.

Konetyyppi piti alun perin ottaa käyttöön kuluvana vuonna. Sillä on määrä korvata 63 vuotta sitten, vuonna 1961 käyttöön otetut Northrop T-38 Talon -harjoituskoneet.

Viimeisin lykkäys ilmestyi 11. maaliskuuta kongressille jätettyihin budjettiperusteluihin ilman mitään selityksiä. Lykkäys lisää aikataulu- ja kustannuspaineita yhteen Boeingin viidestä lentokone- ja avaruusohjelmasta. Tähän mennessä Boeing on raportoinut 1,33 miljardin dollarin tappioista T-7-ohjelmassa.

Ohjelman myöhästymisestä huolimatta USAF on pienentänyt T-7-ohjelmansa tutkimuksen, kehityksen, testauksen ja arvioinnin (RDT&E) menoja 1,33 miljardista 1,3 miljardiin dollariin. Ensi vuodeksi puolustushaara pyytää vain 233 miljoonaa dollaria seitsemän Red Hawkin hankintaa varten, joka on vain puolet viime vuoden menoarviosta. Yhteensä USAF aikoo hankkia 351 T-7:ää sisältäen viisi koekonetta.

USAF:in hankinnoista, teknologiasta ja logistiikasta vastaava apulaisjohtaja Andrew Hunter kertoi helmikuussa olevansa huolissaan T-7-ohjelmasta:

– Emme ole vielä selvillä vesillä T-7:n suhteen, koska koelennot ovat kovin osuus kaikissa lentokoneohjelmissa ja me olemme vasta aloittaneet T-7:n koelennot.

Samaan aikaan USAF:in toinen hankintaohjelma, presidentin Boeing VC-25B -matkustajakone eli niin kutsuttu Air Force One, kun presidentti on kyydissä, on aivan toisenlaisessa tilanteessa. Sen RDT&E:n arvioidut kulut ovat pompanneet vuodessa 19 prosessissa yhteensä 5,57 miljardiin dollariin. Boeingin tiedotus kieltäytyi kommenteista Aviation Weekin kyselyihin ja USAF:in tiedotus ei vastannut mitään lehden kommenttipyyntöön T-7:n viivästymisestä.