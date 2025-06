Saab kehittää hyvin nopeasti miehittämättömän AWACS-koneen

Saabin ja General Atomicsin yhteistyönä Saab muokkaa MQ-9B SkyGuardian -tiedustelulennokista miehittämättömän ennakkovaroituslavetin. Yhtiöt tiedottivat projektista samaan aikaan, mutta amerikkalaiset kertoivat yksityiskohtana, että ratkaisu on valmis jo ensi vuonna.

Tällaisen ennakkovaroitus- ja valvontakoneratkaisun kehittäminen on suoraan yhteydessä tarpeeseen lisätä ilmapuolustuksen tehoa ohjus- ja droonihyökkäyksiä vastaan. MQ-9B-lennokki on myös selvästi edullisempi kuin miehitetyt AWACS-koneet.

Vielä ei ole tiedossa, millaisen tutkan Saab integroi MQ-9B:hen, mutta todennäköisesti kyseessä on jokin muotosuojan sisään asennettu Erieye-tutkan pienennetty versio. Havainnekuvissa lennokin alla näkyy kolme säiliötä.

On mahdollista, että tutka on siipiripustimissa olevissa säiliöissä, kun taas runkoon asennetussa säiliössä on sähkögeneraattori tutka-antennien varsin korkeaa energiantarvetta varten. Säiliöiden yhteispaino ei saa ylittää 2100 kilogrammaa, koska se on SkyGuardianin suurin sallittu ulkoinen kuorma.

Ripustimiin asennettujen tutka-antennien erotuskyky on merkittävästi pienempi kuin täysikokoisen Erieye-tutkan, mutta lennokin hankintahinta ja käyttökustannukset ovat merkittävästi edullisemmat kuin esimerkiksi Saab GlobalEyessä. Lisäksi siinä, kun GlobalEye pystyy lentämään reilut 11 tuntia kerrallaan, MQ-9B voi pysyä taivaalla yli 40 tuntia.

Lennokki voi siis pysytellä korkealla – SkyGuardianin suurin lentokorkeus on 12 kilometriä – halutun valvontasektorin tai -alueen yläpuolella hyvin pitkiä aikoja kerrallaan ja lähettää automaattisesti reaaliaikaista tutkakuvaa ilmatorjunnalle ja ilmavoimien taistelunjohdolle aivan kuten miehitetty valvontakonekin.

Britannia, jolla on hyvin ajankohtainen tarve lentotukialuskelpoiselle AWACS-koneelle, on jo kiinnostunut MQ-9B AEW -lennokin tarjoamasta ratkaisusta. Sen hankinta Queen Elizabeth -luokan tukialuksille on jo Britannian puolustusministeriön harkinnassa. Samanlainen ratkaisu voi löytää tiensä monen muunkin maan ennakkovaroitusjärjestelmäksi.