Sää pakastuu jouluksi – tältä näyttää välipäivien tilanne

Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen ECMWF:n 19. joulukuuta julkaisemassa kuukausiennusteessa näkyy muutos keskimääräistä lauhemmasta keskimääräistä kylmempään säähän.

– Jouluviikonlopuksi sää pakastuu, mutta sitä ennen maan etelä- ja keskiosan yli liikkuu lauhan ilman aalto. Se näkyy myös kuukausiennusteessa. Tämä viikko on suuressa osassa Suomea ajankohdan keskiarvoa lämpimämpi, ainoastaan osassa Lappia on ajankohtaan nähden kylmää, toteaa Forecan meteorologi Joanna Rinne blogissa.

– Ensi viikko puolestaan on ennusteen mukaan keskimääräistä kylmempi koko Suomessa. Näyttää siltä, että joulun ja uudenvuoden välipäivinä sää on talvinen, sateet tulevat enimmäkseen lumena ja lämpötilat pysyvät pakkasella.

Tämän hetken päivittäisennusteen mukaan perjantaina sää alkaa pakastua lännestä alkaen. Sateita tulee lähinnä etelärannikolla. Etelärannikon sateet muuttuvat lumeksi.

– Lauantaina jouluaattona lumisateita tulee näillä näkymin aamulla vielä maan eteläosassa ja paikoin maan itäosassa, muualla on pääosin pilvipoutaa. Etelässä on 5–10 pakkasastetta, muualla maassa enimmäkseen 10–20 pakkasastetta, Lapissa paikoin enemmänkin. Pilvipeite voi paikoin rakoilla, jolloin pakkanen saattaa kiristyä, Joanna Rinne toteaa.

Sunnuntai eli joulupäivä on tämän hetken ennusteen mukaan poutainen pakkaspäivä. Maan etelä- ja keskiosassa on aurinkoista, pohjoisessa pääosin pilvistä. Pakkasta on suuressa osassa maata 5–15 astetta, Keski- ja Pohjois-Lapissa 15–25 astetta.

Tapaninpäivän ennuste on vielä vaihdellut. Tiistaina 20. joulukuuta tehdyn ennusteen mukaan tapaninpäivänä 26. joulukuuta Suomeen leviää laaja matalapaineen keskus.

– Osa sateista saattaa tulla maan etelä- ja keskiosassa vetenä, vaikka lämpötilat pysyvät ennusteiden mukaan enimmäkseen pakkasella, Joanna Rinne sanoo.

Joulukuun 26. päivä alkavalla viikolla Islannin alueen korkeapaine vahvistuu jälleen.

– Sää muuttuu meillä ajankohtaan nähden kylmäksi. Näyttää siltä, että ensi viikolla on pakkasta ja sateet tulevat enimmäkseen lumena. Pakkaslukemissa on paljon vaihtelua, mutta etelässä pakkasta on ainakin muutama aste, kun taas Lapissa pakkanen voi joinakin öinä olla ehkä jopa kireää, Joanna Rinne ennustaa.