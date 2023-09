S-ryhmä laskee suklaan ja vessapaperin hintaa

S-ryhmä kertoo laskevansa tänään noin sadan Xtra-tuotteen hintaa. S-ryhmän päivittäistavarakaupan johtaja Sampo Päällysaho sanoo tiedotteessa, että S-ryhmä laski kaikkien Xtra-merkin tuotteiden hintoja jo maaliskuussa.

Nyt joukossa on juustoja, rahkoja, jauhoja, hiutaleita, myslejä, säilykkeitä ja hygieniatuotteita. Mukana on esimerkiksi Xtra-raejuusto, Xtra-vessapaperi ja Xtra-suklaa. Alennukset tehdään kevään hintojenlaskun päälle ja tuotekohtainen hintojen lasku vaihtelee muutamasta prosentista 20 prosenttiin.

– Keväällä tehtyjen Xtra-tuotteiden hintojen alennukset ovat voimassa ainakin vuoden loppuun asti, kertoo Päällysaho.

– S-ryhmän omien merkkien ja oman tuonnin osuus on noin viidesosa kokonaismyynnistämme ja osuus on pysynyt melko samana vuosia. Kuitenkin asiakkaidemme kiinnostus edullisempia merkkejä, kuten omia merkkejämme, kohtaan on kasvanut tasaisesti keväästä 2022, Päällysaho kertoo.

Kauppaketju Lidl ilmoitti elokuussa laskeneensa yli sadan tuotteen hintaa. Tuolloin arveltiin, että muut toimijat saattavat lähteä hintakilpailuun, kun Ukrainan sodan aiheuttama kovin hintapiikki on ohitettu.

S-ryhmän teettämän asiakaskyselyn perusteella kuluttajien näkymät oman taloutensa suhteen ovat nyt toiveikkaampia kuin aiemmin. Huoli näkyi vastauksissa vielä viime talvena ja alkuvuodesta enemmän. Yhä useampi uskoo nyt oman taloudellisen tilanteensa pysyvän ennallaan heikkenemisen sijaan.

Ruoan hintaa miettimään joutuvien kuluttajien määrä on kääntynyt pieneen laskuun ja samalla aiempaa harvempi on joutunut luopumaan jostain ruoasta.

Enemmistö vastaajista tulee melko mukavasti toimeen, tai pärjää tekemällä harkittuja ostoksia. Puolet vastaajista joutuu vähintään harkitsemaan ostoksiaan. Samalla selvää nousua ruokakorin hinnassa viime kuukausina huomanneiden määrä on kääntynyt huomattavaan laskuun.