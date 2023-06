Ruotsissa tasataan alkoholin käyttösuosituksia – naisten raja-arvoja nostetaan

Pohjoismaat ovat keskenään noudattaneet suurin piirtein samoja suositusarvoja aikuisten alkoholinkäytön suhteen. Maailman terveysjärjestö WHO on arvioinut että alkoholi tappaa noin kolme miljoonaa ihmistä vuosittain ja puolet tapauksista on seurausta kohtuullisesta käytöstä. Linjaus on, että alkoholi on myrkkyä. Pohjoismaissa tilanne nähdään hieman erilaisena ja naisten kohtuullisen alkoholinkäytön rajoja halutaan nostaa. Aiheesta uutisoi Svenska Dagbladet -lehti.

Pohjoismaiden ravintosuositukset määritetään Nordic Nutrition Recommendations – eli NNR -komitean toimesta ja komitea näyttää ottaneen saman linjan terveysjärjestön kanssa. Tutkijat ovat kuitenkin asiasta eri mieltä.

– Tämän hetkinen arvio on, että alkoholilla ei ole terveyshyötyjä. Siksi NNR:n suositus näyttää olevan alkoholin nauttimisen välttäminen, sanoo ravitsemusasiantuntija Åsa Brugård Konde Ruotsin elintarvikevirastosta.

Ravitsemusasiantuntija ei kuitenkaan usko, että uusilla raja-arvoilla ei tule olemaan suurta merkitystä kokonaisuudessa, sillä alkoholin liikakäyttöä pyritään jo nyt tehokkaasti kitkemään.

Asiantuntijoiden mukaan tilanteesta erikoisen tekee se, että maltillisella alkoholinkäytöllä on todettu olevan myös terveyttä edistäviä vaikutuksia. Oslon ja Göteborgin yliopistojen kardiovaskulaarisen epidemiologian emeritusprofessori Dag Thelle on tutkinut kauan alkoholin käytön vaikutuksia. Hän on ollut mukana myös laatimassa NNR:n suositusrajoja.

– Viimeisimpien vuosien tutkimuksia läpikäydessäni minua yllätti se, ettei maltillisen alkoholin käytön terveyshyödyt sydämelle ja verisuonille olleet suuremmat.

Emeritusprofessorin mukaan maltillisen käytön suojaava vaikutus näkyi kuitenkin sydänkohtausten osalta, mutta ei niin kuin aiemmissa NNR-julkaisuissa on kerrottu. Aiemmin on nähty, että maltillinen alkoholinkäyttö suojaa osin myös aivoverenkiertohäiriöiden suhteen, mutta nyt näin ei nähdä. Professorin mukaan se on kuitenkin loogista, koska alkoholi nostaa verenpainetta.

Uuden arvion mukaan päivittäinen alkoholin käyttösuositus on noin 20 gramman enimmäisrajaa. Se vastaa suunnilleen kahta lasillista viiniä. Lopullisessa komitean ehdotuksessa enimmäisraja on kuitenkin vedetty kokonaan pois.

– Ehdotuksessa sanotaan, että alkoholi on myrkkyä, jossa syövän puhkeamiselle ei ole turvallista tasoa, ja että alkoholin käyttöä tulee välttää kokonaan.

Kokonaisuus tuli yllätyksenä, kun otetaan huomioon tutkimusaineiston heikkoudet. Ja minua hämmästyttää myös se, että WHO eteni yhtä lujasti kuin NNR, Dag Thelle kertoo.

Äkillistä mielipidemuutoksen sijaan tutkijat näkevät, että tärkeämpää olisi keskittyä siihen, millaisia riskejä ihmiset ovat valmiita hyväksymään.

– Kokonaisuutta on vaikea tasapainotella, kun tutkimustuloksia halutaan muuttaa kaikille suunnatuksi kansanterveyspolitiikaksi. Kuluttajalle, joka pystyy ylläpitämään vähäistä tai kohtuullista alkoholinkulutusta, riskit ovat hyvin pienet. Joten kuinka pieneksi tämä tulisi rajata? Eläminen on itsessään kohtalokasta, Dag Thelle sanoo lehdelle.

Ruotsissa hallitus panostaa jatkuvaan arviointiin terveydenhuoltojärjestelmälle annetuista neuvoista riskikäytön hoitamiseksi ja vähentämiseksi. Uuden selvityksen mukaan tulevan suosituksen odotetaan olevan 10 standardilasia viikossa sekä naisille että miehille. Miesten osalta viikoittaista alkoholinkulutusta tulisi siis laskea ja vastaavasti naisilla sitä tulisi hieman lisätä. Nykyään riskikäytön raja on miehillä 14 standardilasia viikossa ja naisilla yhdeksän. Standardilasilla tarkoitetaan 0,3 litran kolmosolutta tai pientä lasia viiniä.

Imettävien ja raskaana olevien naisten osalta suositus säilyy ennallaan ja alkoholia kehotetaan välttämään täysin, jotta lapsen kehitys ei häiriinny.

Suomessa kohtalaisen riskin tasoksi määritellään miehillä 14 ja naisilla 7 annosta viikossa.