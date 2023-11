Ruotsin ulkoministeri: Tästä syystä Suomeen suhtaudutaan paremmin kuin meihin

Ruotsalainen Dagens Nyheter -lehti hämmästelee sitä, että Suomi on saanut Turkilta huomattavasti parempaa kohtelua kuin Ruotsi.

Jutussa muistutetaan, että Suomen Nato-jäsenyyden alla tasavallan presidentti Sauli Niinistö kutsuttiin Turkin pääkaupunki Ankaraan, jossa häntä odotti loistokas seremonia kunniavartioineen. Ruotsin Nato-jäsenyyden edistymisestä Turkki ilmoitti niukkasanaisesti vain viestipalvelu X:ssä.

Turkin parlamentti on myös käsitellyt Ruotsin hakemusta huomattavasti hitaammin kuin Suomen.

Ruotsin ulkoministeri Tobias Billström kommentoi Ruotsin kohtelua DN:lle.

– En todellakaan näe mitään syytä mennä yksityiskohtiin ajan suhteen, mutta voin todeta, että eroa toki on ja se on, että Ruotsilla on ollut huomattavasti suurempi ongelma (terroristijärjestö) PKK:n kanssa kuin Suomella on ollut, hän toteaa.

Billströmin mukaan Turkin näkemys on ollut oikeutettu. Hän huomauttaa, että Ruotsissa on vasta viimeisten kuukausien aikana langetettu pitkiä vankeusrangaistuksia PKK:hen sidoksissa oleville henkilöille.

– Se on selvä todiste siitä, että olemme nyt tehneet sen, mitä Turkki meiltä odotti.

