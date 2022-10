Ruotsin tuore hallitusrintama rakoilee jo

Ruotsin tuleva hallituspohja varmistui perjantaina, kun moderaattien puheenjohtaja Ulf Kristersson kertoi muodostavansa porvarillisen vähemmistöhallituksen. Moderaateista, kristillisdemokraateista ja liberaaleista koostuva hallitus nojaa valtiopäivillä Ruotsidemokraattien tukeen. Kaikki neljä puoluetta osallistuivat hallituksen politiikkaa määrittelevän asiakirjan laatimiseen.

Vaikka Ruotsidemokraatit ei osallistukaan hallitukseen, saa puolue omia virkamiehiään pääministerin kansliaan.

Tosin kuin Suomessa, ei Ruotsin hallituksilla ole varsinaisia kirjallisia hallitusohjelmia, vaan pääministeri antaa valtiopäiville julistuksen hallituksen politiikasta. Ruotsin porvariblokki on kuitenkin sopinut keskeisistä asiakysymyksissä perjantaina julkistetussa Tidön sopimuksessa.

Valtiopäivät äänestää pääministeristä maanantaina.

Nyt tuore hallitusrintama vaikuttaa jo rakoilevan, ruotsalaismediat uutisoivat. Kristerssonin hallituksen politiikkaa linjaava Tidön sopimus on herättänyt voimakasta sisäistä arvostelua liberaaleissa, jonka edustajista osa uhkaa äänestää hallituksen esityksiä vastaan.

Suhde Ruotsidemokraatteihin on perinteisesti ollut liberaaleille hankala. Puolue tuki viime hallituskaudella aluksi sosiaalidemokraattien johtamaa hallitusta, mutta siirtyi porvarileiriin jo hyvissä ajoin ennen syyskuussa järjestettyjä valtiopäivävaaleja. Puolue ilmoitti etukäteen, ettei se hyväksy Ruotsidemokraatteja porvarihallitukseen.

SVT:n mukaan useat liberaalit ovat ilmaisseet julkisuudessa tyytymättömyytensä Kristerssonin tulevan hallituksen politiikkaan. Arvostelijoiden mukaan apupuolue Ruotsidemokraattien kädenjälki on liian suuri.

Lidön sopimus sisältää useita tiukennuksia Ruotsin oikeus- ja maahanmuuttopolitiikkaan. Liberaalien valtiopäiväedustajista osa on jo ilmoittanut vastustavansa kansallista kerjäyskieltoa, jonka edellytyksiä hallitus aikoo sopimuksen mukaan selvittää, sekä maahanmuuttajien tulkkauspalveluiden rajoittamista.

Arvostelua on myös herättänyt luopuminen kehitysavun prosenttitavoitteesta.

Liberaalien ex-puheenjohtaja Maria Leissner kertoo SVT:lle itkeneensä kuullessaan Lidön sopimuksen sisällöstä. Puolueen johtava tukholmalainen kunnallispoliitikko Jan Jönsson kuvaili taas perjantaita ”raskaaksi päiväksi”. Jönssonin mukaan kaavailtua politiikkaa ei voi kuvailla liberaaliksi.

Liberaalien nuorisojärjestö kehottaa nyt puoluetta äänestämään Kristerssonin pääministeriehdokkuutta vastaan maanantain äänestyksessä.

Puolueen puheenjohtaja Johan Pehrson tyrmää kuitenkin kritiikin.

– Siinä tapauksessa hän on lukenut sopimuksesta vain puolet, on katsottava kokonaisuutta, Pehrson kommentoi puoluetoveri Jönssonin lausuntoa Dagens Nyheterille.

Pehrsonin mukaan puolue on joutunut tekemään kompromisseja, mutta kokonaisuus on kuitenkin ”maalle eduksi”. Kritiikissä on kyse yksittäistapauksista, hän uskoo.

SVT:lle Pehrson vakuuttaa, että liberaalien valtiopäiväryhmä tulee yksimielisesti tukemaan hallitusta ja Kristerssonin pääministeriyttä. Kukaan ei tule äänestämään Kristerssonia vastaan maanantaina, hän sanoo.