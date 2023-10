Ruotsin oikeusministeri Hbl:lle: Voimme oppia Suomesta

Helsingissä vieraillut Ruotsin oikeusministeri Gunnar Strömmer kehuu Hufvudstadsbladetin haastattelussa pohjoismaista yhteistyötä, ja etenkin Suomen ja Ruotsin välejä. Maiden poliisivoimat tekevät tällä hetkellä tiivistä yhteistyötä rajat ylittävän rikollisuuden torjunnassa, ministeri toteaa.

Samalla Strömmer kuvailee Ruotsin tilannetta synkin sanoin. Maassa on vuoden 2023 aikana sattunut yli 300 ammuskelua, ja näissä on kuollut 47 henkilöä. Jengiväkivalta onkin keskeisin kysymys oikeusministerinä vuoden toimineen Strömmerin pöydällä. Maltillista kokoomusta eli moderaatteja edustava juristi Strömmer toimi ennen ministeriyttään puoluesihteerinä.

Kysymykseen, voisiko Ruotsi ottaa oppia Suomesta, Strömmerillä on selkeä vastaus.

– Ehdottomasti. Vertaamme koko ajan lainsäädäntöämme pohjoismaisiin naapureihin. Kun me nyt olemme palaamassa nuorisovankiloihin, tutkimme etenkin Suomea ja Norjaa, joissa sellaisia jo on, Strömmer vastaa.

Myös maahanmuuttopolitiikassa Ruotsi voisi ministerin mukaan tutkia Suomen esimerkkiä.

– Käsittääkseni teilläkin käydään keskustelua maahanmuutosta, mutta voidaan kuitenkin sanoa, että teillä on ollut hallitumpi linja, olette löytäneet paremman tasapainon migraation ja integraation välillä. Siinä meillä on opittavaa. Kaikki on sitten tietenkin sovellettava ruotsalaisiin oloihin, Strömmer pohtii.

Suomelle ministeri ei haastattelussa neuvoja halua antaa. Ottamalla käyttöön Ruotsin kiristyneet uudet toimet voidaan joiltakin ongelmilta tulevaisuudessa kuitenkin välttyä, hän uskoo. Väkivaltarikollisuuteen on puututtava voimakkaasti, rikollisten taloudelliset verkostot purettava ja nuorten liittymistä rikollisjengeihin ennaltaehkäistävä, Strömmer luettelee.