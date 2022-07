Ruotsin jengeiltä löytyy sinkoja – poliisin huoli kasvaa

Ruotsissa poliisi on löytänyt useiden rikollisjengien hallusta tavallistakin järeämpiä aseita. Nyt poliisi pelkää jengien käyttävän sinkoja keskinäisissä välienselvittelyissään, Aftonbladet kertoo.

Poliisi on tämän vuoden aikana takavarikoinut ainakin kolme sinkoa Tukholman alueella. Helmikuussa Tukholman Hässelbyssä tehdyssä kotietsinnässä poliisi löysi tunnetun jengirikollisen asunnon varastosta, kenkälaatikoiden alle piilotettuna, entisessä Jugoslaviassa valmistetun singon. Mies on nyt tuomittu törkeästä ampuma-aserikoksesta kolmeksi ja puoleksi vuodeksi vankeuteen. Hän itse kiistää tienneensä singon olemassaolosta, mutta asetta on esitelty hänen matkapuhelimestaan löydetyillä videoilla.

Yksi löydetyistä singoista on yhdistetty tällä hetkellä väkivaltaista jengisotaa käyvään verkostoon.

– On hyvin huolestuttavaa, että sinkoja löydetään rikollisten ryhmien hallusta, etenkin kun he ovat sekaantuneet eri konflikteihin. Todennäköisyys, että näitä aseita aletaan käyttää on mielestäni hyvin korkea, rikoskomisario Gunnar Appelgren sanoo Aftonbladetille.

– Räjähdysaineita käytetään ihmisten painostamiseen, viestin saamiseksi perille. Mutta jos singolla ammutaan autoa tai asuntoa, silloin tarkoituksena on todellakin tappaminen, hän sanoo.