Ruotsin Gripen-hävittäjät saavat Taurus-ohjukset

Ruotsilla on pian kyky iskeä sodassa kauas rintamalinjan taakse, kun sen ilmavoimien Gripen-hävittäjiin integroidaan saksalaisvalmisteinen Taurus-risteilyohjus. Suunnitelmaa ohjuksen käyttöönotosta on ilmavoimien komentajan, kenraalimajuri Jonas Wikmanin mukaan aikaistettu.

– Olemme priorisoineet asiaa uudelleen ja tehneet töitä varmistaaksemme, että teollisuutemme, materiaalivirasto FMV:n ja ilmavoimien toiminta tässä lomittuisi niin paljon kuin mahdollista, jotta alkuperäistä aikajanaa hilattaisiin vasemmalle. Odotan, että olemme operatiivisia huomattavasti nopeammin kuin aiemmin suunnittelimme, hän sanoi Defense Newsin haastattelussa.

Vielä helmikuussa julkaistussa Ruotsin puolustusvoimien vuosikatsauksessa 2024 FMV:n viranomaiset ilmoittivat, että ilmasta laukaistavan Taurus KEPD-350 -risteilyohjuksen alustava operatiivisuus JAS39 Gripen C/D -hävittäjissä saavutettaisiin vuonna 2028. Integroinnin uutta ajankohtaa ei aiheen arkaluontoisuuden takia kuitenkaan kerrota.

Ohjuksen kehittäjä on Taurus Systems GmbH, MBDA Deutschlandin ja Saabin välinen saksalaisruotsalainen yhteisyritys. Ase pystyy kantamaan 481 kilogramman painoisen taistelukärjen ja tuhoamaan teräsbetonilla suojattuja ja syvällä maan alla olevia maaleja yli 500 kilometrin päässä.

Wikman sanoo Tauruksen käyttöönoton olevan valtava askel, joka vaikuttaa myös ilmavoimien sodankäyntitapaan ja operatiiviseen käyttöön.

– Kyky on itsessään hyvin tärkeä, koska meillä ei ole aiemmin ollut mitään kaukovaikutus- tai hyökkäyksellistä vastailmatoimintakykyä. Olemme voineet sijoittaa vain puolustuksellisiin kykyihin, mutta nyt tämä on meille valtava siirtymä, hän totesi.

Hän lisäsi, että Ruotsi on saanut paljon tukea Saksalta kaukovaikutteisen tulenkäytön kaikissa näkökulmissa. Saab julkaisi aikanaan kuvan Taurus-ohjusta kantavasta Gripenistä, ja Gripeniä on esitelty ohjusmaketin kanssa ilmailunäyttelyissä.

Ruotsi on hylännyt Gripenien kohdalla perinteiset elinkaaripäivitykset (MLU-päivitykset) ja valinnut sen sijaan tuoda hävittäjään uusia kykyjä tarpeen mukaan. Suurimmat päivitykset tehdään kuitenkin kolmen vuoden välein.

Wikmanin mukaan tämä on ollut mahdollista kahdesta syystä: Heillä on kansallinen valmistaja Saab, joka mahdollistaa nopean teknologian käyttöönoton operatiivisten vaatimusten muuttuessa.

Lisäksi Saab loi Gripen E -hävittäjään avioniikka-arkkitehtuurin, jossa lentämiseen liittyvä ohjelmisto on täysin erillään taistelutehtäviin liittyvästä ohjelmistosta. Tämä helpottaa yhtiön insinöörien mukaan koneen nopeaa päivittämistä.