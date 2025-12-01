Verkkouutiset

Patria 6x6 AMV. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Ruotsi tilaa lisää Patrian 6×6-ajoneuvoja

  • Julkaistu 01.12.2025 | 13:56
  • Päivitetty 01.12.2025 | 14:13
  • Puolustusteollisuus
Sopimuksen arvo on noin 140 miljoonaa euroa.
Ruotsin puolustusvoimat on tehnyt lisätilauksen 94:stä Patrian 6×6-ajoneuvosta.

Tilaus kattaa joukkojenkuljetus-, johtamisjärjestelmä (C2) – ja lääkintäevakuointiversiot. Ajoneuvot toimittaa Patria, mutta ruotsalainen teollisuus osallistuu merkittävästi tuotantoon. Sopimuksen kokonaisarvo on noin 1,5 miljardia kruunua eli noin 140 miljoonaa euroa.

– Tämä vahvistaa entisestään liittolaismaiden välistä kaluston yhteentoimivuutta ja toimitusvarmuutta, sanoo Patrian Protected Mobility -liiketoiminta-alueen johtaja Jussi Järvinen tiedotteessa.

Tilaus tehdään Suomen johtaman monikansallisen CAVS-hankkeen puitteissa, jossa Ruotsi on mukana yhdessä Latvian, Tanskan, Norjan, Saksan ja Britannian kanssa. Ajoneuvojen toimituksissa hyödynnetään osallistuvien maiden paikallisen teollisuuden osaamista, ja jokainen osallistujamaa vahvistaa koko yhteistyöjärjestelmän toimitusvarmuutta

Viime vuonna Ruotsi tilasi 321 Patrian 6×6-ajoneuvoa. Nyt tehdyn lisätilauksen myötä Ruotsin puolustusvoimille toimitetaan yhteensä 415 ajoneuvoa vuosien 2025-2030 aikana.

Patria on saanut tilauksia yhteishankkeen kautta jo yli 1 000 Patria 6×6-ajoneuvosta, ja on toimittanut niitä yli 250.

 

