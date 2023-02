Ruotsi tähyää seuraavan sukupolven taisteluajoneuvoa

Ruotsin puolustusministeriö tilasi tammikuun lopussa BAE Systemsiltä 20 kranaatinheitinjärjestelmää CV90-rynnäkköpanssarivaunun lavetille. Yhteensä noin 30 miljoonan euron tilaus nostaa Ruotsin CV90 Mjölnerien (Granatkastarpansarbandvagn 90) määrän 80:een vuosikymmenen puoliväliin tultaessa. 120 mm:n kranaatinheittimen sisältävät järjestelmät valmistetaan BAE Systems Hägglundsilla Ruotsin Örnsköldsvikissä. Niillä parannetaan mekanisoitujen jalkaväkijoukkojen epäsuoraa tulivoimaa. Järjestelmän suurin tulinopeus on 16 laukausta minuutissa ja kantama 9–13 km.

Britannian Twickenhamissa tammikuun lopussa järjestetyssä kansainvälisessä panssariajoneuvoja käsittelevässä konferenssissa Ruotsin maavoimien komentaja, kenraalimajuri Karl Engelbrektson kuitenkin ilmoitti puolustushaaran katseen olevan jo seuraavan sukupolven CV90:ssä. Maavoimat tukee päivitetyn CV90-taisteluajoneuvon kehittämistä vuosina 2023–2027, minkä odotetaan johtavan aina vuoteen 2034 asti jatkuviin uuden järjestelmän tilauksiin.

CV90 painaa noin 37 tonnia ja pystyy 70 km/h:n nopeuteen. Ruotsin CV90-rynnäkkövaunuissa on 40 mm:n tykki. Ruotsin maavoimien kirjavahvuudessa on yhteensä yli 500 CV90:ää, joihin lukeutuu ajoneuvoja muihinkin käyttötarkoituksiin, kuten tiedusteluun, johtamiseen, ilmatorjuntaan, epäsuoraan tuleen ja hinaukseen. Viime marraskuussa maavoimat tilasi huolto- ja pioneeritehtäviin soveltuvia vaunuja.

Engelbrektsonin mukaan Ruotsin seuraavan sukupolven CV90 on vielä askel parempaan suuntaan Alankomaiden kuninkaallisten maavoimien CV9035NL:stä, joka on taisteluajoneuvon viimeisin versio. Sen odotetaan olevan käytössä ainakin 2030-luvun loppuun saakka. Siinä on mm. uusi D-sarjan torni, Elbit Systemsin aktiivinen Iron Fist -suojaus- ja Rafael Spike LR -panssarintorjuntaohjusjärjestelmä. Uuden version selviytyvyyttä, tulivoimaa, ergonomiaa, taistelutehoa ja kyberturvallisuutta on parannettu aiemmasta.

Yhtenä uutuutena seuraavan sukupolven CV90:een Engelbrektson mainitsi hybridimoottorin, joka on hänen mukaansa tärkeä vaatimusympäristöystävällisemmän harjoittelun ja taistelutoiminnan tukemiseksi. Muina teknologioina hän mainitsi johtamis- ja tehtävälaitteistojen digitalisoinnin, parannetun havaittavuuden hallinnan, horisontin taakse ulottuvat panssarintorjunta-aseet sekä yhteistoimintakyvyn miehittämättömien droonien kanssa.

Mitään sopimuksia Ruotsin logistiikkalaitoksen ja teollisuuden välillä ei ole vielä tehty, mutta Engelbrektson odottaa uuden version demonstraatioita nopeasti, jotta seuraavan sukupolven CV90 saataisiin alulle ennätysvauhdilla. Ruotsi ilmoitti 19. tammikuuta lahjoittavansa 50 CV90:ää Ukrainan asevoimille, mikä on yksi syy, miksi Ruotsin maavoimat haluaa uudet järjestelmät nopeasti.