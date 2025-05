Ruotsi neuvottelee Ukrainan neuvostokoneiden päivittämisestä

Ukrainan ja Ruotsin edustajat ovat keskustelleet Ukrainan ilmavoimien neuvostoaikaisten koneiden päivittämisestä modernilla avioniikalla. Päivitykset sisältäisivät ukrainalaiskoneisiin integroitavat uudet, nykyaikaiset tutkat, omasuojajärjestelmät ja elektronisen sodankäynnin vastatoimijärjestelmät.

Päivitykset ovat osa laajempaa keskustelua, jota on käyty Ukrainan ilmavoimien kykyjen parantamiseksi. Siihen on kuulunut myös mahdollinen yhteistyö Ukrainan ja Ruotsin puolustusteollisuuksien välillä.

Keskusteluissa Ukrainan delegaatiota on johtanut ilmavoimien kehittämisestä vastaava varapuolustusministeri Oleksandr Kozenko ja Ruotsin delegaatiota Saabin Ukraina-suhteiden johtaja Thomas Lindén. Saabin valmistamien konetyyppien toimitukset Ukrainaan ja niiden tukeminen ovat olleet myös asialistalla.

– Ukrainan ja Ruotsin yhteistyö tällä saralla hyödyttää molempia osapuolia, kun Ukrainan koneiden kyvyt paranevat ja Ruotsi saa oivalluksia niiden taistelukokemuksesta, Kozenko sanoi.

Aluksi Ukraina hylkäsi tarjouksen Ruotsin Gripen-hävittäjistä logistisen työmäärän kasvun takia, joka olisi seurannut konetyypin käytöstä ja ylläpidosta samanaikaisesti F-16-hävittäjien kanssa.

Sittemmin Ukrainan puolustusministeri Rustem Umerov on kuitenkin todennut, että Gripenien mahdollinen käyttöönotto on yhä mukana keskusteluissa, samoin kuin keskusteluja on käyty myös Eurofighterista.