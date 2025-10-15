Ruotsi ja Norja testasivat: Osaako tekoäly sotilasstrategiaa?

Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulu SEDU ja Norjan vastaava korkeakoulu NDUC ovat testanneet tekoälyn käyttöä sotilaallisessa suunnittelussa Comprehensive Shield 2025 -harjoituksessa. Norjan Kjevik Leirin tukikohdassa järjestetyssä harjoituksessa tutkittiin, miten tekoäly vaikuttaa operatiiviseen päätöksentekoon ja sotilaskoulutukseen.

Harjoituksessa NDUCin maisteriohjelman opiskelijoille annettiin realistisia rooleja simuloidussa esikunnassa, jossa heidän piti harjoitella suunnittelua ja koordinointia kolmen viikon ajan. Kolme joukkuetta työskenteli saman skenaarion kimpussa käyttäen erilaisia lähestymistapoja. Yksi noudatti perinteistä Nato-suunnittelua, toinen Nato-joukkue käytti tekoälyä tukena ja kolmas yhdisti systeemiajattelua ja suunnittelumetodologiaa tekoäly apunaan.

Tulokset osoittivat, että tekoäly voi tehostaa päätöksentekoa, parantaa luovuutta ja vähentää henkistä työtaakkaa. Se kuitenkin vaati uusia teknisiä taitoja ja muutoksia siinä, miten tehtäviä jaetaan joukkueen sisällä.

– Se ei ole mikään taianomainen ratkaisu, mutta tässä tapauksessa se osoittautui vahvaksi metodologiseksi ja suunnittelulliseksi työkaluksi, kun sitä käytetään oikealla tavalla, selitti tohtori, everstiluutnantti Peter Bovet Emanuel, SEDUN opettaja.

Joukkueiden lähestymistavoissa tehtävään oli eroja. Nato-suunnittelujoukkue käytti tekoälyä jatkuvasti havaiten sen helpottavan ongelmien ymmärtämistä ja parantavan päätöksentekoa. suunnittelumetodologia-joukkue puolestaan käytti sitä vähemmän, koska se ei täysin sopinut yhteen joukkueen työnkulun kanssa.

– Tämä tarkoittaa, että nykyiset tekoälyä sisältävät päätösten tukijärjestelmät ovat yhä varsin erikoistuneita eivätkä välttämättä sovellu yhtä hyvin kaikentyyppiseen suunnitteluun tai metodologioihin, lisäsi Emanuel.