Äiti kauppasi alaikäisen tyttärensä ISIS-vaimoksi – tuomittiin myös avunannosta raiskauksiin

Ruotsissa annettiin torstaina vankeustuomio naiselle ihmiskaupasta sekä avunannosta lapsen raiskaukseen. Tuomion mukaan nainen syyllistyi oman alaikäisen tyttärensä naittamiseen 29-vuotiaan miehen kanssa. Hovioikeuden mukaan syyttäjä on osoittanut, että naisella oli ideologiset motiivit viedä alaikäiset tyttärensä vuosien 2013-2015 aikana väkivaltaisen islamistisen ryhmän hallitsemalle alueelle. Aiheesta uutisoi ruotsalaislehti Expressen.

Lasten äiti tuomittiin kuudeksi vuodeksi ja 10 kuukaudeksi vankilaan.

Naisen nyt 29-vuotiaista ystävä, jolle hän onnistui naittamaan tuolloin 10-vuotiaan tyttärensä, tuomittiin hovioikeudessa 10 vuoden vankeusrangaistukseen. Mies raiskasi lapsen yli 100 kertaa ja pakotti tämän kanssaan avioon.

Syyttäjän mukaan lasten äiti on liikkunut vuosikymmenten ajan väkivaltaisessa piireissä ja vuonna 2013 päätti matkustaa Syyriaan kahden 10-vuotiaan tyttärensä kanssa tarkoituksenaan naittaa lapset ääri-islamistista salafismia tukeviin perheisiin. Salafismi on perusteiltaan fundamentalistista ja luonteeltaan äärimmäisen konservatiivista ja puhdasoppista. Salafistien päämäärä on islamin uskon puhdistaminen kaikesta ulkoisesta ja maallisesta vaikutuksesta sekä uskovien yhteisön palauttaminen varhaiseen pyhyyden tilaan.

– Nainen on tietoisesti alistunut siellä vallitseviin normeihin ajatellen, että alaikäisten tyttöjen tulee mennä naimisiin ja perustaa perhe. Tämä on johtanut siihen, että yksi tyttäristä on mennyt naimisiin ja häntä on käytetty seksuaalisesti hyväksi, hovioikeuden asianajaja Caroline Hedvall Klostermark kertoo.