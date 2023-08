Lintuinfluenssan akuutti vaihe on ruokaviraston mukaan rauhoittunut

Lintuinfluenssan akuutti vaihe on rauhoittunut, Ruokavirasto kertoi torstaisessa tiedotustilaisuudessa.

Lintuinfluenssatartunta on todettu toistaiseksi 26 turkistarhalla. Ruokavirasto on määrännyt lopetuksia 14 tarhalle, yhteensä 135 000 eläintä.

Yhdeksällä tarhalla kaikki eläimet on määrätty lopetettavaksi ja viidellä tarhalla osa eläimistä. 11 tarhaa on toistaiseksi vain seurannassa. Joitakin epäilytarhoja on myös tutkittavana.

– Vaikka akuuttivaihe on rauhoittunut, tehtävää on vielä, Ruokaviraston osastonjohtaja Terhi Laaksonen sanoi tiedotustilaisuudessa.

Kaikilla turkistarhoilla tullaan tekemään lintuinfluenssakartoitus. Tarkoituksena on selvittää, onko tarhoilla tartuntoja, joita ei ole todettu epidemian akuutissa vaiheissa. Kartoitus aloitetaan tarhoilta, joilla on minkkejä.

Kartoituksen tavoiteaikataulu on lokakuun loppuun mennessä. Tämän jälkeen vuorossa ovat tarhat, joilla on kettuja ja supikoiria.

Vaikka tarhoilla tehtävä kartoitus ei vähennä lintuinfluenssatartuntoja villilintujen keskuudessa, Laaksosen mukaan se auttaa estämään viruksen muuntautumista ihmisiin leviäväksi.

Virusta on todettu 28 tapauksessa luonnonvaraisia lintuja. Ruokaviraston yksikönjohtajan Sirpa Kiviruusun mukaan yhdessä tapauksessa voi olla useita lintuja.

– Pahimmillaan yhdessä tapauksessa on havaittu jopa tuhat kuollutta lintua.

Yleisin laji tartuntatapauksissa on ollut naurulokki. Tartuntoja on havaittu myös muilla lintulajeilla. Tartuntoja on havaittu myös petoeläimillä, jotka ovat syöneet lintuinfluenssaan kuolleita lintuja.

– Elokuun aikana yhdellä luonnonvaraisella saukolla ja luonnonvaraisella ketulla on todettu influenssatartunta.

Maailmalla on lukuisia tapauksia, joissa influenssa on tarttunut myös esimerkiksi kissoihin tai koiriin. Kiviruusun mukaan Suomessa tällaisia tapauksia ei ole havaittu, mutta kotieläimet on syytä pitää erossa sairastuneista tai kuolleista luonnonlinnuista.

Suomessa ei ihmisten tartuntatapauksia

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) yksikön päällikön Anna Katzin mukaan lintuinfluenssaa ei ole todettu Suomessa ihmisillä. Maailmalla yksittäisiä tartuntatapauksia on todettu.

– Vaikka tapauksia on ollut, ihmisestä toiseen tarttuminen on erittäin harvinaista. Tällaisissa tapauksissa virus on vaatinut tiivistä lähikontaktia, mutta nämä tapaukset ovat harvinaisia.

Hänen mukaansa yleisesti ottaen tartuntariski ihmisiin on pieni. Riskiä voi pienentää yksinkertaisella keinolla.

– Kuolleisiin ja sairastuneisiin lintuihin ei tule koskea, ja tulee suojautua asianmukaisesti. Sillä riskiä saa pienennettyä.

Katz painottaa, että lintuinfluenssa ei tartu ihmiseen esimerkiksi ohilentävästä linnusta. Tartunta edellyttää aina linnun koskettamista.

Korjaus 31.8.2023 kello 10.44: Akuuttivaiheen päättymisestä ja turkistarhojen kartoituksesta kertoi Ruokaviraston osastonjohtaja Terhi Laaksonen, ei ylijohtaja Pia Mäkelä.