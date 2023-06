Ruokavirasto varoittaa tästä tuotteesta

Orkla Suomi Finland Oy Ab on tiedottanut vetävänsä takaisin kaikki Pastella fettuccine pinaatti tuorepasta 250 g -tuotteet, joiden parasta ennen päiväys on välillä 15. toukokuuta–24. heinäkuuta 2023. Tuotteen EAN-koodi on 5701018032230.

– Osasta tuotteen raaka-aineena käytetyistä pinaattieristä on valmistajan antaman tiedon mukaan löytynyt pieniä metallinpaloja, kertoo Ruokavirasto.

Kyseisen päiväyksen omaavia tuotteita on ollut markkinoilla maaliskuusta 2023 lähtien. Orkla Suomi Finland Oy Ab:n mukaan tuotetta on ollut myynnissä muun muassa K- ja S-ketjun kaupoissa sekä Tokmanni- ja Mini-Mani-ketjun liikkeissä sekä Veljekset Keskisellä ja Hämeen Säästömarketissa.

Orkla ohjeistaa tuotteen ostaneita palauttamaan virheelliset tuotteet mihin tahansa tuotetta myyvään kauppaan, joka hyvittää palautetun tuotteen.