Ruokapula on alkanut Siperiassa

Jakutian pohjoisissa osissa on alkanut ilmetä ongelmia ruoan toimituksissa.

– Jakutian eristyneessä kylässä tuoreita vihanneksia ja kananmunia jaetaan Ukrainan sodan veteraanien perheille ja kouluille. Muille niitä ei välttämättä riitä, kirjoittaa Telegram-kanava LB Potok.

Mediatietojen mukaan hyvin vähän jauhoja, leipää ja sokeria on voitu toimittaa koko kuluvana vuonna.

Maanteitse eri reittejä 2500–2900 kilometrin matka Jakutian kaakkoisosissa sijaitsevasta pääkaupungista Jakutskista luoteiseen Saskylahin 2000 asukkaan kylään kestää kahdesta kolmeen päivää. Lentäen etäisyyttä on alle 1300 kilometriä, mutta syyskuun puolivälistä alkaen Pohjois-Siperian pikkupaikkakuntien välillä lentänyt valtion tukema Polar Airlines lopetti lennot talousvaikeuksien takia. Ruokaa maanteitse toimittava yhtiö puolestaan ei ole saanut kuluvalle vuodelle riittävästi budjettivaroja, jotta ruoanjakelua Jakutian pohjoisosiin voitaisiin jatkaa talvella 2025–26.

Ruoanjakelussa on ongelmia myös Siperian eteläosissa Irkutskin alueella. Verhnjaja Gutaran 417 asukkaan kylän ruoka- ja lääkehuoltoa alueen lounaisosassa ylläpidetään normaalisti helikoptereilla. Viimeinen ensihoitaja lähti kylästä viime helmikuussa, ja yhtään helikopteria ei ole nähty sitten heinäkuun. Kaupoista loppuu ruoka ja lähin lääkintähenkilö on yli 200 kilometrin päässä.

– Kaupat ovat tyhjinä. Ensin loppuivat makeiset, makkara ja juusto. Lapset eivät näe yhtään hedelmiä. Hyllyillä on jäljellä enää muroja, koska niitä tuodaan talvitietä pitkin, sanoi paikallinen asukas Baikal Peoplelle.

Ongelmat eivät rajoitu ruokaan, lääkkeisiin ja terveydenhuoltoon. Jakutiassa keskeytetään kylien ja Jakutskin välisten bussilinjojen liikenne 21. lokakuuta alkaen ainakin tammikuuhun 2026 asti varojen loppumisen takia.