Ruoka-avun valtionavustusten jako uudistuu

Sosiaali- ja terveysministeriö on avannut valtionavustushaun ruoka-aputoiminnan järjestämisen kustannuksiin. Avustus on tarkoitettu ensi sijassa vapaaehtoistoimijoiden ruoka-aputoiminnan järjestämisestä aiheutuviin, välittömiin kustannuksiin. Lahjoitetun hävikkiruoan jakeluun tarkoitettu rahoitus kohdennetaan hyvinvointialueen vastuukunnan kautta alueella toimiville ruoka-aputoimijoille. Tähän saakka valtionavustus on jaettu suoraan ruoka-apua toteuttaville järjestöille.

Vuoden 2023 talousarviossa ruoka-aputoiminnan järjestämiseen on varattu 1 831 000 euroa. Avustuksen tarkoituksena on tukea avun järjestämistä sekä vahvistaa toimijoiden tavoitteellista yhteistyötä.

Uuden toimintamallin tavoite on ohjata kuntia ja järjestöjä entistä tiiviimpään yhteistyöhön hävikkiruoan vähentämiseksi. Ruoka-apua ja sen tarjoamista tulee myös selkeyttää ja kehittää.

Hyvinvointialueen tehtävänä on ensi sijassa turvata ruoka-apua saavien palveluohjaus mahdollisesti tarvittavien sote-palvelujen piiriin. Alueelliset tarpeet ja osaaminen sekä pienet toimijat voidaan uudessa mallissa ottaa huomioon aikaisempaa paremmin.

Valtiovarainvaliokunta on pitänyt välttämättömänä, että ruoka-aputoimintaa koordinoidaan niin, että palvelujen järjestämisvastuut selkeytyvät ja palvelujen jatkuvuus, kehittäminen sekä rahoitus turvataan yhteistyössä kuntien, hyvinvointialueiden, järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa.

Vaikka toimintaa kehitetään, ruoka-avun jakaminen säilyy edelleen vahvasti vapaaehtoistyön piirissä.