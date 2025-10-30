Ruoan verkkokauppa lähes 10 prosentin kasvussa, Keskon kannattavuus vahvistui

Kesko-konsernin liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa 3227,3 miljoonaan euroon, jossa on nousua 3,5 prosenttia viime vuoden vastaavan ajan vertailukelpoiseen liikevaihtoon.
Kannattavuus kohentui myös: vertailukelpoinen liikevoitto oli vuoden kolmannella neljänneksellä 208,1 miljoonaa euroa, joka on noin kolme prosenttia vertailukautta enemmän.
Keskon tulos on lähes analyytikoiden konsensusennusteiden mukainen.
Päivittäistavarakaupassa liikevaihto oli 1645 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto oli 118 miljoonaa euroa. Vahva kysyntä ruoan verkkokaupassa jatkui ja myynti kasvoi 9,9 prosenttia.
Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa liikevaihto kasvoi ja oli 1234 miljoonaa euroa, vertailukelpoinen liikevoitto oli 72 miljoonaa euroa.
Autokaupan toimialalla sekä liikevaihto että tulos kasvoivat merkittävästi kolmannella vuosineljänneksellä. Kaikkien kolmen autokaupan osa-alueen, uusien autojen, käytettyjen autojen ja palveluiden, myynti kasvoi.
Kesko on täsmentänyt tämän vuoden tulosohjeistustaan. Konsernin vertailukelpoisen liikevoiton arvioidaan olevan kuluvana vuonna 640–690 miljoonaa euroa.
Tulosohjeistuksen täsmennys perustuu vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen tulokseen sekä rakentamisen ja talotekniikan kaupan suhdanteen arvioitua hitaampaan paranemiseen kolmannella vuosineljänneksellä.
Kesko arvioi toimintaympäristön paranevan ensi vuoden aikana kaikilla toimialoilla ja kaikissa toimintamaissa. Myös Keskon vertailukelpoisen liikevoiton arvioidaan paranevan vuonna 2026 kaikilla toimialoilla ja kaikissa toimintamaissa.