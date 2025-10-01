Romutuspalkkion odotetaan piristävän autokauppaa

Autoala arvioi henkilöautojen romutuspalkkiokampanjan piristävän autokauppaa.

– Henkilöautojen romutuskampanja alkaa juuri oikeaan aikaan. Uusien autojen kysyntä on ollut pitkään alavireistä. Romutuspalkkion odotetaan lisäävän kysyntää erityisesti ensi vuoden aikana, sanoo Autoalan tiedotuskeskuksen tiedotteessa toimitusjohtaja Tero Kallio Autotuojat ja -teollisuus ry:stä.

Ehdotus romutuspalkkiolaiksi on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2026. Kansalaiset voivat hakea romutuspalkkiota Traficomilta vuoden vaihteesta lähtien. Vanhan auton voi romuttaa ja uuden ostaa jo tänään.

– Romutuspalkkio voidaan lakiehdotuksen mukaan vuodenvaihteesta lähtien myöntää, jos vanha auto on romutettu 1.10.2025-31.12.2027. Vastaavasti uuden auton, jonka hankintaan romutuspalkkio käytetään, tilaus- tai kauppasopimus tulee olla päivätty tuolle ajalle, kertoo Autoalan Keskusliiton toimitusjohtaja Tero Lausala.

Romutuspalkkion suuruus on lakiehdotuksessa 2 500 euroa, kun sillä hankintaan sähkö- tai vetyauto. Summa on 2 000 euroa, kun hankinta kohdistuu vähäpäästöisen, enintään 140 g/km hiilidioksidia päästävän auton hankintaan. Sekä romutettavan että uuden auton tulee olla henkilöautoja ja romutuspalkkion hakijan on oltava sekä romutettavan että uuden auton omistaja tai haltija vähintään 12 kuukauden ajan.

Romutuspalkkiokampanjan arvioidaan poistavan autokannasta noin 9 000 paljon hiilidioksidia päästävää vanhaa autoa ja tuovan tilalle vastaavan määrän vähäpäästöisiä ja turvallisempia autoja.

– Romutuspalkkio on erinomainen tilapäinen laastari vanhenevan autokantamme ongelmaan, ja toisaalta se kiihdyttää yksityistä kulutuskysyntää, Tero Kallio sanoo.