Samaan aikaan kun Nato haluaa luoda niin kutsutun ”sotilas-Schengenin” yksinkertaistaakseen puolustusliiton logistiikkaa Euroopassa, viimeaikaiset uutiset Romaniasta herättävät epäilyksiä sen toimivuudesta. Esimerkiksi Romanian rautatieinfrastruktuuri on sellaisessa jamassa, että tavarajunat kulkevat usein vain polkupyörän nopeudella.

DefenseRomanian mukaan valtion omistama rautatieoperaattori CFR Marfa on saanut Romanian hallitukselta noin kaksi miljoonaa euroa sotilaskuljetusten tukemiseen. Yhtiön velat ja muut ongelmat huomioiden summa riittää tuskin toiminnan ylläpitoon, joten mistään uudenaikaistamisesta ei voi puhuakaan.

Logistiikka ohitetaan usein, kun analysoidaan jonkun maan sotilaallisia kykyjä, mutta se on hyvin tärkeä näkökohta erityisesti monikansallisissa puolustusliitoissa kuten Natossa. Rautatiet ovat edelleen kaikkein tehokkaimpia menetelmiä siirtää joukkoja ja kalustoa, joten niiden pitäminen kunnossa pitäisi olla ensisijalla.

Euroopassa sanotaan olevan maailman paras matkustajaliikenteen rautatieinfrastruktuuri, mutta sotilaskuljetuksissa on paljon ongelmia: byrokratiaa, vanhanaikaisia toimintamekanismeja ja tullivalvontaa, jotka hidastavat siirtoja. Tämä on havaittu jopa Saksassa.

Prosessien yksinkertaistamiseksi on ehdotettu sotilas-Schengeniä, joka raivaisi lailliset ja diplomaattiset esteet. Se on kuitenkin vain yksi puoli taistelusta eikä korvaa vanhoja, heikentyneitä junaratoja eikä vaarallisia siltoja, jotka eivät vain hidasta vaan voivat myös rajoittaa sotilaskuljetusten reittien määrää, kuten on käynyt esimerkiksi sotilaallisen avun kuljetuksissa Ukrainalle.

Rataverkon heikko infrastruktuuri tekee siitä myös haavoittuvamman vihollisen sabotaasille. Tämä voi johtaa pysähtymisten lisäksi onnettomuuksiin.

Joukkojen operatiiviset siirrot rataverkkoa pitkin olivat mahdollisia Euroopassa kylmän sodan aikana. Tilanne on kuitenkin muuttunut merkittävästi. Kysymys ei olekaan, onko Natolla varoja uudenaikaistaa rataverkkoa, vaan onko sillä varaa olla tekemättä sitä.

Ukrainan rataverkon tilanne on parempi kuin Romanian, mutta jättää silti toivomisen varaa. Kumppanimaiden tuen turvin ratoja on pikkuhiljaa uudenaikaistettu, mutta tarpeita on yhä paljon.