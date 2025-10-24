Risto Murto: Suomi ei nouse ilman kansainvälistä vetoapua

Työeläkeyhtiö Varman sijoitusten tuotto oli tammi-syyskuussa 4,5 prosenttia eli 2,9 miljardia euroa.

Varman sijoitukset ovat tuottaneet vahvasti vuoden kolmannella vuosineljänneksellä kansainvälisten osakemarkkinoiden kivutessa ennätystasoilleen. Hidastunut inflaatio, korkojen lasku ja tekoälyinvestoinnit ovat pitäneet yllä talouden hyvää kehitystä.

Varman sijoitusten arvo oli syyskuun lopussa 66,7 miljardia euroa.

– Sijoitusmarkkinat ovat säilyneet vakaana epävarmassa geopoliittisessa ja taloudellisessa ympäristössä. Suomen talouden ja sijoitusmarkkinoiden välinen ristiriita on tällä hetkellä poikkeuksellisen selvä. Sijoittajien luottamus talouteen on ollut korkeampi kuin kuluttajien luottamus, Varman toimitusjohtaja Risto Murto sanoo.

Murron mukaan ilmassa on tällä hetkellä odottava tunnelma talouden piristymisestä. Tämä vuosi on ollut pettymys. koska elintaso ei ole noussut ja työttömyys on kasvanut.

– Suomen talouden osalta tilanne on parempi kuin viime vuoden syksyllä. Kuluttajien ostovoima on kasvanut ja reaaliansiot nousevat. Keskeinen riski on kansainvälinen talous. Suomessa ei ole historiallisesti saatu nousukautta ilman, että kansainvälinen ympäristö antaisi tukea. Täysimääräisestä nousukaudesta ei ole ennusteiden mukaan merkkejä. Se hieman hillitsee odotuksia ensi vuoteen. Rakentamisen osalta nousukausi on siirtynyt eteenpäin, Murto kuvaili tilannetta perjantaina Varman tulosinfossa.

Murto peräänkuuluttaa Euroopalta parempaa suoriutumista. Hän muistuttaa, että Yhdysvallat pärjää sen takia, että maa investoi voimakkaasti muun muassa tekoälyklusteriin.

– Talous- ja tuottavuuskehitys erkaantuivat Yhdysvalloissa ja Euroopassa finanssikriisin jälkeen. Jos tekoälystä tulee samanlainen iso teema kuin digitalisaatiosta, niin sama kehitys tulee jatkumaan tässäkin. Eurooppa on tekemässä vain murto-osan niistä investoinneista, joita Yhdysvallat tekee, ja se on jossain määrin surullinen asia, Murto havainnollistaa.

Varman kaikki omaisuuslajit tuottivat positiivisesti tammi–syyskuussa. Osakesijoitusten tuotto oli 5,8 prosenttia. Noteerattujen osakkeiden tuotto oli 10,0 prosenttia erityisesti suomalaisten osakkeiden vahvan 21,3 prosentin arvonkehityksen ansiosta. Korkosijoitusten tuotto oli 3,5, kiinteistösijoitusten 1,8 ja hedgerahastojen 3,6 prosenttia.

– Positiivinen yllätys kevään suurten pelkojen jälkeen on ollut, että talousdata on kaiken kaikkiaan ollut parempaa kuin pahimmat pelot. Kesän ja syksyn aikana inflaatio, työllisyys ja teollinen kysyntä ovat kehittyneet odotuksiin nähden suotuisasti. Täydelliset kauppasodat on vältetty ja lyhytaikaiset vaikutukset ovat jääneet pieniksi, Varman varatoimitusjohtaja Markus Aho kuvailee Yhdysvaltojen ja maailman talouden kehitystä.

– Varman sijoituksista suomalaiset osakkeet olivat tuottokärjessä, mutta erot muuhun markkinaan kaventuivat kesän ja syksyn aikana. Heikentynyt dollari painaa dollaripohjaisia sijoituksia, vaikka osakkeiden arvostukset Yhdysvalloissa ovat jo varsin korkealla, Aho jatkaa.

Hän muistuttaa, että vaikka tekoälyosakkeissa ei tällä hetkellä ole varsinaisia merkkejä kuplasta, on ilmassa joitain huolestuttavia piirteitä. Tekoälyklusterin sisällä olevissa yhtiöissä viime aikoina tapahtuneet ristiinomistukset ja diilit vaikeuttavat yksittäisten yritysten analyysia ja myös systeemisen riskin arvioimista eli, jos yhdelle toimijalle tapahtuu jotain, miten se vaikuttaa muihin yrityksiin.

Poimintoja videosisällöistämme

– Tämä on kehityssuunta, joka on analyysin näkökulmasta huolestuttava, Aho totesi Varman tulosinfossa.

KORJAUS 24.10.2025: Varman sijoitusten tuotto oli 4,5 prosenttia kuluvan vuoden tammi-syyskuussa, ei heinä-syyskuussa, kuten jutussa aiemmin kerrottiin.