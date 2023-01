Rintamalla kuollut välitti nämä sydäntä riipaisevat sanat perheelleen

Ukrainalainen ohjaaja Volodymyr Demtshenko on retwiitannut elokuva-ammattilainen Viktor Onyskon vaimolleen välittämät jäähyväisterveiset.

Joukkueenjohtaja Viktor kuoli rintamalla. Häntä jäivät suremaan vaimo Olga Birzul ja yhdeksänvuotias tytär Sahar. Demtshenkon mukaan vainaja oli kaikkien tuntema ja rakastama, lahjakas ja älykäs, ja ”ikuisesti rivissä”.

Lesken julkistama viimeinen kirje on kokonaisuudessaan seuraava:

”Ystäväni, minulla on sinulle kerrottavaa. Jos en pysy elossa seuraavia 3-4 vuorokautta, ohjeistan sinua kertomaan Olalleni että se ei ollut turhaa eikä se ollut komentajiemme virhe. On vain niin, että meillä on vaikea ja sankarillinen tehtävä ja se vie ihmishenkiä.

Sittenkään ei ole tehtävää joka olisi Olgan syleilyjen veroinen. Teen kaiken mahdollisen ja mahdottoman päästäkseni sinne elossa ja saadakseni joukkueeni pois sieltä, mutta taistelusta tulee eeppinen. Pieksämme venäläiset kunnolla niin että he ulostavat verta eivätkä unohda sitä.

Kerro myös Saharille, mutta vasta voittomme jälkeen, että olen aina hänen kanssaan koska hänellä on minun jalkani, minun kynteni ja minun huumorintajuni (ja se onkin parasta 😉 ).

Ilmeisistä syistä en voi kirjoittaa tätä kaikkea roskaa nyt Oljalle. Anteeksi kuka antoi tämän vastuun sinulle, kuitenkin, sinä olet kirjoittaja joten saat uutta draamaa tästä.”

Viktor Onysko oli tekemässä muun muassa elokuvia Battle for Sevastopol, The Fall of Lenin ja U311 Cherkasy.

– Sanoit ettei ole suurempaa kidutusta sodassa kuin kertoa perheille kuolemista. Nyt tunsin sen, leski Olga Birzul kirjoittaa Facebookissa.

– Olit hyvin väsynyt, mutta välitit veljistäsi. Kannoit huolta jokaisesta menetyksestä.

– Koskee. Koskee enemmän kuin sanoilla voi kuvata… Minulla ei ole energiaa vastata enempää nyt. Olen pahoillani, ystäväni.

