Rikollisryhmä rekrytoi 14-vuotiaan ottamaan vastaan huumelähetyksiä

Tulli on tutkinut marihuanan maahantuonti- ja levitysorganisaatiota vuoden 2024 keväästä lähtien. Rikollisryhmän toiminta on ollut suunnitelmallista, järjestelmällistä, peiteltyä ja sen toimintaan on osallistunut useita henkilöitä.

Tulli epäilee rikollisryhmän käyttäneen pikarahtiyritystä marihuanan maahantuonnissa Thaimaasta Suomeen.

Esitutkinnassa on selvinnyt, että maahan on tuotu ainakin 18 huumausainelähetystä, joista Tulli on takavarikoinut neljä. Tulli epäilee, että marihuanaa on toimitettu Suomeen yhteensä noin 22 kiloa.

– Huumausaineet ovat päätyneet levitykseen Uudellemaalle. Huumeiden myyntituotot on toimitettu pääosin ulkomaille, ja Tullissa olemme takavarikoineet huumeiden myynnistä saatua rahaa noin 20 000 euroa. Jos esitutkinnassa selvitetty huumausainemäärä kokonaisuudessaan olisi päätynyt katukauppaan, olisivat rikolliset saaneet siitä taloudellista rikoshyötyä jopa 450 000 euroa, kertoo tiedotteessa tutkinnanjohtaja Sirpa Hara.

Huumausaineiden takavarikkomäärät Tullissa olivat vuonna 2024 merkittävästi korkeammalla kuin vuonna 2023. Varsinkin marihuanan takavarikkomäärä kasvoi rajusti ja oli 1321 kiloa Vuonna 2023 marihuanaa takavarikoitiin Tullissa 465 kiloa.

Päätekijät järjestivät huumetilaukset Thaimaahan ja vastaanottamiset Suomessa. Muut epäillyt hoitivat lähetysten tullaukset, noudot ja toimitukset päätekijöille.

Tullille ilmoitettiin lähetysten sisältäneen kahvia, teetä ja kuivattua chiliä.

– Huolestuttavaa tässä rikoskokonaisuudessa on myös se, että yhden huumausainelähetyksen vastaanottajaksi oli rekrytoitu 14-vuotias henkilö, Hara toteaa.

Esitutkinta on tehty 26 epäillyn rikoksen osalta, joissa on useita törkeitä huumausainerikoksia, avunanto törkeään huumausainerikokseen, törkeä rahanpesu, rahanpesu, rikoksentekijän suojeleminen, huumausainerikoksia sekä huumausaineen käyttörikoksia.

Rahanpesurikoksien osalta on kysymys rikollisella toiminnalla hankitun varallisuuden häivyttämisestä.

Esitutkinnan aikana ilmeni myös rikoksista epäiltyjen henkilöiden välillä epäillyn suojelemista pikaviestintäpalveluiden välityksellä. Tulli on tehnyt esitutkinnassa myös kansainvälistä yhteistyötä.

Tapauksen päätekijöinä on kolme 1990-luvulla syntynyttä ulkomaiden kansalaista. Lisäksi 14 muuta henkilöä on toiminut huumelähetysten vastaanottajina Suomessa. Osa tekijöistä on edelleen vangittuina.

Esitutkinta on valmistunut ja asia on siirtynyt syyteharkintaan Etelä-Suomen syyttäjävirastoon.