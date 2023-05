Riikka Purra: PS ei voi enää joustaa kiistakysymyksissä

Perussuomalaisten puoluevaltuuston kokous järjestetään tänään samaan aikaan, kun myös RKP:n eduskuntaryhmä kokoontuu käsittelemään tällä viikolla hallitusneutottelujen reformipöydissä syntyneitä linjapapereita.

RKP:n kokouksessa käsitellään puolueen linjaa maahanmuuttoa ja ilmastoa koskeviin ehdotuksiin. Muut neuvotteluissa mukana olevat puolueet ovat hyväksyneet ehdotukset, mutta RKP ilmoitti eilen, että sen haluaa käsitellä asia vielä eduskuntaryhmän kokouksessa. Puolueen kannasta odotetaan tietoa tänään aamupäivällä.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra kommentoi tilannetta tänään puoluevaltuuston kokouksen yhteydessä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

Purran mukaan RKP:n mahdollinen kuittaus on “viimeinen vaihe” kahdesta kiistan alla olleesta asiasta.

– Tämä on nyt se viimeinen kierros tässä. Aikaa on annettu ja tosiaan nämä ryhmät ovat tuoneet nämä paperit ja näyttäneet ne pyheenjohtajapöydälle, että sikäli kompromissiesitykseen on Säätytalolla päästy.

Purran mukaan valmistunut maahanmuuttoesitys on myös perussuomalaisille “ehdoton kompromissi”, jossa ei ole enää joustomahdollisuutta.

– Ei se muutu, ei se muuttunut hirvittävän paljon eilisenkään aikana, vaan se on se sama, joka siellä on ollut käsittelyssä. Ja se on myös meille ehdoton kompromissi. Meidän on mahdotonta joustaa siitä enää. Tämä on hyvin selvästi tuotu esille, joten ei ole mahdollista jatkaa neuvotteluja mikäli nämä paperit eivät tule hyväksytyksi.

Purran mukaan myös perussuomalaiset ovat joustaneet omista linjoistaan, mutta ei halua ennen RKP:n eduskuntaryhmän kokousta ottaa kantaa siihen, miten paljon perussuomalaiset saivat omia tavoitteitaan läpi kompromissiesityksessä.

Purran mukaan uutisoinnista huolimatta RKP ja perussuomalaiset eivät ole jatkuvasti toistensa kimpussa. Hän ei kuitenkaan halua yksityiskohtaisesti nimetä asioita, mistä on löytynyt yksimielisyys.

– On sellaisia reformipöytiä, jossa perussuomalaiset ja RKP ovat yhtä mieltä ja pitävät sitä linjaa.

Purran mukaan tulevia haastavia asioita perussuomalaisille neuvotteluissa ovat erityisesti sote ja talouden suuri sopeuttamistarve.

– Mikäli tavoitteena on hallitus tälle pohjalle rakentaa, niin eiköhän niistäkin saada kompromissi aikaiseksi.