Riikka Purra huntukiellosta: Häkissä ei voi olla vapaa ihminen

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) arvostelee viestipalvelu X:ssä väitteitä, joiden mukaan huntukiellossa olisi kyse islaminvastaisuudesta.

Purra sanoo, että monia ongelmia maahanmuuton kanssa selittää ja vahvistaa ilmiö, jossa sukupuolten välisen tasa-arvon kaltaisten arvojen puolustamisen väitetään olevan islamofobista, syrjintää tai rasismia.

– Väitteet eivät kestä sen paremmin loogista kuin moraalistakaan tarkastelua, Purra linjaa.

Ministeri muistuttaa, että toisen sukupuolen peittävä huntu estää osallistumisen niin koulun liikuntatunneille kuin muutenkin normaaliin yhteiskunnalliseen elämään.

– Kyse on kuin häkistä eikä sellaisessa häkissä koskaan voi olla vapaa ihminen, ministeri sanoo.

– Ongelma on yksilön, mutta myös koko yhteiskunnan. Suomen ei pidä hyväksyä tällaista taantumusta naisten oikeuksissa.

Purra varoittaa, että moni eurooppalainen maa on kenties jo menetetty. Hän kuitenkin painottaa, että Suomi ei ole.

– Meidän on puolustettava omaamme, vapauttamme, tasa-arvoamme, ministeri päättää.

Aiemmin elokuussa myös sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) kritisoi kasvot peittäviä huntuja. Grahn-Laasosen mukaan tällaiset vaatekappaleet eivät sovi kouluihin.

Ministeri linjasi, että uskonnonvapaudesta huolimatta tasa-arvoisen yhteiskunnan ei tulisi sallia naisten tekemistä näkymättömiksi.

– Lasten tulee saada olla lapsia ja elää vapaina suomalaisessa yhteiskunnassa. Kyse on tasa-arvosta ja lasten oikeuksista, myös vuorovaikutuksesta ja turvallisuudesta, Grahn-Laasonen kirjoitti.

”Huntukiellossa on kyse islaminvastaisuudesta”, kertovat otsikot ja ”asiantuntijalausunnot” tänään. Euroopan monia ongelmia maahanmuuton kanssa selittää ja vahvistaa juuri tämä kotoperäinen ilmiö – arvojen, kuten sukupuolten välisen tasa-arvon, puolustamisen väitetään olevan… pic.twitter.com/zCCcF8QNVC — Riikka Purra (@ir_rkp) August 31, 2025