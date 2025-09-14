Rekrytoija AL:lle: Vältä näitä työnhaussa

Työpaikkoja haetaan yhä enemmän. Rekrytointiyritys Porkkana & Keppi Oy:n toinen yrittäjä Kaisa-Maria Kokkosen mukaan työllistymismahdollisuuksia voi parantaa välttämällä yleisiä virheitä työnhakuun liittyen.

Aiheesta kertoo Aamulehti.

Ensimmäisenä Kokkonen neuvoo välttämään työhakemuksen lähettämistä suoraan rekrytoijalle. Hakemuksen lähettäminen esimerkiksi sähköpostitse ei ole tietoturvallista ja toisaalta väärää kanavaa kautta lähetetty hakemus saattaa hävitä, Kokkonen sanoo.

Hakemus kannattaakin ehdottomasti lähettää sitä varten luodun rekrytointijärjestelmän kautta.

Kokkonen neuvoo luottamasta liikaa verkkoyhteisöpalvelu Linkediniin. Se ei toimi ohituskaistana, sillä rekrytoijat pyrkivät pitämään työnhaun objektiivisena. Toisaalta profiilin kunnossapitäminen voi auttaa siinä, että työtä hakeva tulee löydetyksi suorahaun eli niin sanotun headhunttauksen kautta.

Rekrytoijalle ei myöskään kannata soittaa, mikäli varsinaista asiaa ei ole, Kokkonen neuvoo.

– Jos soittaa vain, että haluaa esittäytyä, koska laitoin hakemuksen, se ei edistä asiaasi, hän sanoo.

Mikäli työnhaku tuottaa kielteisiä tuloksia, ei negatiivisia tunteita kannata kuitenkaan purkaa rekrytoijaan, Kokkonen ohjeistaa. Asiallista palautetta on sen sijaan hyvä pyytää, jotta hakija osaa toimia seuravassa työnhakutilanteessa paremmin.

Tekoälyä työhakemuksessa voi hyödyntää, mutta koko työhakemuksen kirjoittamista ei sillä kannata tehdä, Kokkonen toteaa. Hänen mukaansa tekoäly käyttää ympäripyöreitä ilmauksia konkretian sijaan. Hakijan kannattaa aina pitää mielessään se, mitä työpaikkailmoituksessa oikeastaan kysytään, hän muistuttaa.