Reaktori miehitetyssä ydinvoimalassa suljettiin, taustalla turvallisuushuolet

Venäjän miehittämän Zaporižžjan ydinvoimalaitoksen viimeinen reaktori on pysäytetty. Asiasta uutisoi Novaja Gazeta Europe.

– Tänään kello 7.30 Zaporizhzhjan ydinvoimalaitoksen voimayksikön nro 4 reaktoriyksikkö siirrettiin ”kylmäsammutustilaan”. Operaatio sujui sujuvasti ja säädösten vaatimusten mukaisesti, venäläisviranomaiset tiedottivat Telegramissa lauantaina.

Venäläiset kertovat kaikkien laitoksen kuuden reaktorin olevan nyt kylmäsammutustilassa.

Miehitetyn tehtaan johto on raportoinut useista drone-iskuista kuluneen viikon aikana, mistä se syytti Ukrainan armeijaa. Ukraina on kiistänyt syytökset.

Zaporižžjan ydinvoimala on Euroopan suurin ydinvoimalaitos. Laitoksen sähköntuotantoa on ajettu alas sen jälkeen, kun Venäjä miehitti alueen ja voimalan helmikuussa 2022.

Ydinvoimalaitoksesta on kannettu huolta sodan alusta alkaen. Laitokseen on muun muassa kohdistunut ohjusiskuja ja Venäjän kerrotaan miinoittaneen laitoksen aluetta.

