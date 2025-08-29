Reaaliansiot kasvoivat nopeimmin 15 vuoteen

Palkansaajien reaalinen ansiotaso nousi huhti-kesäkuussa 2,3 prosenttia edellisen vuoden vastaavan ajankohtaan verrattuna, kertoo Tilastokeskus.

Viimeksi reaaliansioiden nousu on ollut nopeampaa vuosina 2009 ja 2010. Reaaliansioiden vaihteluun on viime vuosina ollut kuluttajahintojen muutoksilla suurempi vaikutus kuin nimellisansioiden muutoksilla.

Kokoaikaisten palkansaajien nimellisansiot nousivat huhti-kesäkuussa 2,8 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Samaan aikaan inflaatio on painunut Suomessa jo lähelle nollaa.

Sektoreittain vertailtuna nimellisansiot nousivat eniten hyvinvointialuehallinnossa: 5,4 prosenttia. Seuraavaksi nopeinta kasvu oli paikallishallinnossa (4,3 prosenttia) sekä julkisyhteisöissä (3,3 prosenttia). Yrityksissä sekä rahoitus- vakuutuslaitoksissa ansiot nousivat 2,6 prosenttia.

Reaaliansiot ovat nousseet vuoden 2023 alun kuopasta vajaat 5 prosenttia, mutta vuoden 2021 huippuun on vielä muutama prosentti matkaa. Reaaliansiot olivat vuoden toisella neljänneksellä suunnilleen samalla tasolla kuin vuosina 2015–2018.

Ansiotasoindeksit on laskettu toteutuneen ansiokehityksen perusteella. Vuoden 2024 indeksit ovat vielä ennakollisia, sillä ne perustuvat toteutuneen ansiokehityksen lisäksi arvioihin sopimusvaikutuksista ja palkkaliukumista. Vuoden 2025 indeksit on laskettu sopimusvaikutusten ja palkkaliukumien arvioista.