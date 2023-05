Ravintolakonserni Noho teki historiansa parhaan tuloksen

Ravintolakonserni Noho Partners takoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ennätystulosta,

Yleensä kausiluonteisesti heikoimmalla neljänneksellä yhtiö saavutti 7,8 prosentin liikevoittomarginaalin. Toimitusjohtaja Aku Vikströmin mukaan kyseessä on yhtiön historian korkein kannattavuustaso tällä kvartaalilla. Kyseessä on samalla neljäs peräkkäinen vuosineljännes, jonka aikana yhtiön absoluuttinen ja suhteellinen kannattavuus paranivat.

Nohon liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 56,5 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 75,9 miljoonaa euroa. Kasvua koronapandemiaa edeltävään vertailukauteen 2019 oli 42,5 prosenttia. Liikevoitto kasvoi tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 5,9 miljoonaan euroon.

Noho omistaa yhteensä noin 250 ruoka- ja seurusteluravintolaa, yökerhoa ja viihdekeskusta. Suomen lisäksi toimintaa on Tanskassa ja Norjassa.

Matkailu- ja ravintola-alan suhdannenäkymät ovat parantuneet viime vuosista pandemiaa edeltävälle tasolle, mutta näkymiä ja kuluttajien luottamusta heikentävät edelleen epävarma geopoliittinen tilanne, kuluttajien ostovoiman heikkeneminen sekä yleinen kustannustason nousu. Noho Partners on onnistunut tasapainottamaan inflaation vaikutuksia liiketoimintaansa keskitetyillä hankintasopimuksilla sekä hinnankorotuksilla. Henkilöstöä on saatu rekrytoitua alan työvoimapulasta huolimatta.

Yhtiö kertoo jatkavansa aktiivisia toimenpiteitä markkinatilanteen nopeisiinkin muutoksiin varautumiseksi. Asiakaskysynnän arvioidaan jatkuvan hyvällä tasolla vuonna 2023. Ravintolakentässä parasta tulosta tehdään yleensä vuoden jälkimmäisellä puoliskolla.

–Uskomme ravintolamarkkinan kulttuurimuutoksen jatkuvan ja kompensoivan ostovoimaan kohdistuvia paineita. Toisen vuosineljänneksen kysyntään vaikuttaa oleellisesti kevään ja alkukesän sää. Loppuvuoden osalta näkymät ovat varovaisen myönteiset, Aku Vikström sanoo pörssitiedotteessa.

Yhtiö tavoittelee 400 miljoonan liikevoittoa ja noin 10 prosentin liikevoittomarginaalia ensi vuoden aikana.

Friends & Brgrs -ketjun laajeneminen Suomessa etenee aikataulussa ja konseptia on hienosäädetty. Vuoden ensimmäisenä neljänneksellä avattiin kaksi uutta ketjun ravintolaa. Näistä toinen on autokaistallinen ravintola, mikä on yksi ketjun strateginen kasvukanava.

Helsingissä Messukeskuksen ravintolatoiminnot siirtyvät Nohon operoitavaksi tämän vuoden heinäkuussa, yhteistyön arvioidaan tuovan Noholle noin 15 miljoonan euron vuosittaisen liikevaihdon. Norjassa yhtiö suunnittelee kasvavansa yritysostoin.