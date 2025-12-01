Rauhansuunnitelmalle tyrmäys: Puhuvat kauniisti, sitten varastavat ja tappavat

Amerikkalaislehti Wall Street Journal arvioi, että Donald Trump painostaa Ukrainaa epäedulliseen rauhaan, jotta Yhdysvaltain presidentin oma lähipiiri pääsisi harjoittamaan tuottoisaa liiketoimintaa Venäjällä.

– Jos tämä on totta, kyse ei ole vain moraalisesti vastenmielisestä asiasta ja valtavista geopoliittisista riskeistä, vaan myös siitä, että kukaan näistä tulevien rikkauksien perään kuolaavista ihmisistä ei tule ansaitsemaan penniäkään, ja heille saattaa käydä vielä paljon huonomminkin, Vladimir Putinin hallinnon kriitikkona tunnettu amerikkalaissyntyinen brittiliikemies Bill Browder kirjoittaa X:ssä.

– Olin aikoinaan Venäjän suurin ulkomainen sijoittaja, ja voin varmuudella sanoa, että venäläiset eivät anna kenenkään hyötyä millään tavalla. He puhuvat ensin kauniisti houkutellakseen sijoittajia, mutta kun sijoitus on tehty, he varastavat, huijaavat, pidättävät, kiduttavat tai jopa tappavat varmistaakseen, että yksikään amerikkalainen ei pääse ansaitsemaan rahaa. Olen nähnyt tämän niin monta kertaa, että se on melkein yleispätevää, Browder toteaa.

Mikäli tiedot Trumpin ”rauhansuunnitelman” kyynisistä taustamotiiveista pitävät paikkansa, kyse ei hänen mielestään ole vain surkeasta politiikasta, se on myös uskomattoman typerää bisnestä.

Bill Browder oli Hermitage Capital -yhtiöineen yksi merkittävimmistä läntisistä sijoittajista Venäjällä, kunnes hänen korruptionvastaiset paljastuksensa johtivat jyrkkään välirikkoon Kremlin kanssa ja karkotukseen maasta vuonna 2005.