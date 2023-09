Rasismia vastustavassa mielenosoituksessa yli 10000 osallistujaa

Me emme vaikene -mielenosoituksen kulkueeseen osallistui Helsingin poliisin arvion mukaan yli 10000 henkilöä.

Senaatintorilta lähtenyt mielenosoitus on saapunut Töölönlahden tapahtumapuistoon, jossa on ohjelmaa, puheita ja muun muassa artisteja esiintyy noin kello 19 saakka. Poliisin mukaan mielenosoitus on sujunut rauhallisesti.

Järjestäjät kertovat tiedotteessa, että mielenosoituksella halutaan osoittaa kesätauolta palaavalle eduskunnalle, että ihmisoikeuksia loukkaava, demokratiaa horjuttava sekä vähemmistöihin kuuluvien ihmisten turvallisuuden tunnetta heikentävä rasismi ei kuulu Suomeen eikä Suomen hallitukseen. Järjestäjät vaativat rasisminvastaisia toimia julkilausumien sijaan.

Mielenilmauksen tukijoiksi on ilmoittautunut yli sata järjestöä ja toimijaa. Ylen mukaan järjestäjät ennakoivat mielenosoituksesta tulevan yksi vuosikymmenen suurimmista.