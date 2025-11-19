Ranskalaismies löysi pihastaan 700000 euron kultaharkot

Lyonin esikaupungissa Neuville-sur-Saônessa Ranskassa asuva mies kaivoi pihassaan rakentaakseen uima-altaan ja löysi noin 700 000 euron arvosta kultaharkkoja. Huolellisesti muoviin pakattujen harkkojen löytäjän tai niiden alkuperäisen, jo edesmenneen omistajan nimeä ei ole paljastettu.

Kaupungin pormestari Vincent Alamercery ei ole antanut lisätietoja suojellakseen löytäjän yksityisyyttä. Paikallislehti Le Progrésin mukaan tämä ei halua nimeään julkisuuteen peläten joutuvansa rikollisten kohteeksi.

Mies raportoi löydöstään lain mukaisesti kaupungintalolle. Paikallinen valtuutettu Patrick Rachas kiitteli häntä rehellisyydestä ja sanoi:

– Pitää alkaa itsekin kaivella.

Kaupunginvaltuusto ilmoitti löydöstä poliisille, joka selvitti 20 vuotta aiemmin valmistettujen kultaharkkojen alkuperän. Ne on ilmeisesti ostettu laillisesti.

Tällaisiin löytöihin erikoistuneen asianajajan Antoine Béguinin mukaan löytäjä tuskin saa pitää löytöään.

– Hänellä ei todennäköisesti ole oikeutta mihinkään. Alkuperäisen omistajan perilliset todennäköisesti ilmoittautuvat. Jos taas osoittautuu, että kultaharkkojen kätkijällä ei ole perillisiä, aarre menee valtiolle, hän sanoi.

Aiheesta on ennakkotapauksia. Muun muassa pariskunta, joka löysi puutarhastaan Roannessa kuusi kultaharkkoa vuonna 2009 ja vielä 22 lisää vuonna 2013, joutui oikeuden päätöksellä luovuttamaan ne niiden alkuperäisen omistajan perillisille.

Vaikka omistaja ei testamenttaisi piilotettua omaisuuttaan perillisilleen, heitä ei Ranskan lain mukaan voi jättää perinnöttä. Tällaisessa tapauksessa ainoa lapsi saa puolet omaisuudesta, kaksi lasta yhteensä kaksi kolmasosaa ja kolme kolme neljäsosaa omaisuudesta. Ainoa poikkeus syntyy, jos oikeus julistaa lapsen ”sopimattomaksi” perimään esimerkiksi tapauksessa, jossa hän on toiminut rikollisesti vanhempaansa vastaan.