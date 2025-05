Ranska toi tiedustelunsa Itämerelle, syynä arvaamattomat varjolaivat

Ranska on lähettänyt tiedustelualuksen tarkkailemaan Venäjän ja sen varjolaivaston metkuja Itämerellä. Asiasta kertovat saksalainen Kieler Nachtrichten (KN) ja iltapäivälehti Bildin venäjäkielinen versio.

Signaalitiedustelualus Dupuy de Lôme on ollut aktiivinen Itämerellä ainakin toukokuun puolivälistä lähtien. Se on saapunut alueelle osana laajempaa läntistä operatiivista kiinnostusta Venäjän toimintaan alueella. Dupuy de Lômen tehtävänä on tarkkailla Venäjän sotilaallista radioliikennettä ja tutkatoimintaa sekä niin sanotun Venäjän varjolaivaston toimintaa, eli sellaisten venäläisten alusten liikkeitä, jotka rikkovat EU:n öljypakotteita ja liikennöivät kytkien paikannustietonsa pois päältä tai peräti väärentävät niitä.

Dupuy de Lôme on vähän yli sata metriä pitkä, vuonna 2006 rakennettu alus, jolla on noin sadan ihmisen miehistö – suurimmaksi osaksi tiedusteluväkeä. Dupuy de Lômen tiedustelulaitteistot on valmistanut ranskalainen Thales, ja alus on varusteltu niin että se pärjää itsekseen vesillä kuukauden päivät.

Kieler Nachtrichtenin mukaan ainakin yksi kohtaaminen Venäjän kanssa on jo sattunut, kun Venäjän Itämeren laivaston korvetti Stoikij ja Dupuy de Lôme havainnoivat toisena pohjoisen Saksan Fehrmanin saaren lähistöllä. Tapahtuma ei ollut KN:n lähteiden mukaan uhkaava, mutta kuitenkin jännitteinen.

Myös saksalainen tiedustelualus Oker on KN:n mukaan liikkunut Venäjälle kuuluvan Kaliningradin lähellä ja Suomenlahdella useiden viikkojen ajan.

Tarkkailtavaa riittää varmasti useammallekin tiedustelualukselle. Varsinkin viime sunnuntaina Itämerellä oli vilkasta. Droxford Maritime kertoi Substack-julkaisussaan, että Venäjän laivaston hinausalus saattoi Kaliningradista viikonloppuna kohti Pietaria lähtenyttä Sirtaki-tankkeria. Marshallsaarille rekisteröity alus kuuluu Venäjän öljyliikennettä hoitaviin niin kutsuttuihin varjolaivoihin. Asiantuntija-arvion mukaan Venäjän laivasto näyttää panneen Sirtakille selkeästi näkyvän saattajan pysäytysyritysten estämiseksi.

Sunnuntaina Venäjä myös pysäytti Viron Sillamäen satamasta lähteneen öljytankkerin, joka oli matkalla Rotterdamiin. Alus kulki sovitun mukaisesti Venäjän aluevesien läpi, kun viranomaiset pysäyttivät sen pian puolenyön jälkeen lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Venäläiset ohjasivat aluksen Venäjälle kuuluvalle Suursaarelle ja päästivät sen jatkamaan seuraavana päivänä matkaa. Venäjän viranomaisten selitys oli, että ne varoittivat tankkeria useasti menemästä alueille joille Venäjä on antanut vaarailmoituksen.

Laajat vaarailmoitukset annettiin 12. toukokuuta ja ne ovat voimassa syksyyn asti. Ilmoitusten syy ei ole tiedossa. Lisäksi kuluvan viikon tiistaina Euroopan unioni lisäsi pakotelistalleen lisää Venäjän varjolaivaston aluksia.