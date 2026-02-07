Rannikkolaivasto harjoittelee Suomenlahdella ja Saaristomerellä

Rannikkolaivaston vuosittainen talvitoimintaharjoitus LUMIUKKO26 järjestetään Suomenlahdella ja Saaristomerellä 6.-12.2.2026.
Rannikkolaivaston mukaan LUMIUKKO26 on taistelutekninen ja merimiestaidollinen harjoitus, joka kehittää laivastojoukkojen kykyä toimia merellä talviolosuhteissa.
Itämeren vaihtelevat sääolosuhteet luovat otolliset puitteet harjoitukselle. Talvimerenkulku kovalla tuulella, pakkasessa ja paikoitellen jäätyneellä merellä vaatii henkilöstön erityisosaamisen lisäksi jäissäkulkukykyiset alukset.
– Tässä harjoituksessa on mukana useiden alusluokkien aluksia. Osaharjoitusten aiheina ovat meriliikenteen suojaaminen, laivatykistöammunnat, merimiinoitus, meripelastus sekä erilaiset talvimerenkulunharjoitteet. Henkilöstön osaamista haastetaan monipuolisesti läpi harjoituksen, summaa Rannikkolaivaston esikuntapäällikkö, komentaja Toni Joutsia.
Harjoitukseen osallistuu aluksia 6. Pintatorjuntalaivueesta, 7. Pintatorjuntalaivueesta sekä 8. Huoltolaivueesta. Lisäksi harjoitukseen osallistuu henkilöstöä ja kalustoa Rajavartiolaitokselta.
Rannikkolaivasto valvoo alueellista koskemattomuutta merellä läpi vuoden ja ylläpitää taistelukykyä säännöllisellä harjoittelulla. Suomalaisten asiantuntemus pohjoisen ilmaston olosuhteissa toimimisessa on arvokasta osaamista myös Natossa.