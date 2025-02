Rankka käsikirja vaaliehdokkaille: Näin vastataan väittämiin

Kokoomuksen sivuilla julkaistun alue- ja kuntavaalien ”ehdokkaan käsikirjan” yhteydessä on esillä 24 puolueen vastustajien väittämää. Niihin on koostettu ehdotettuja vastausmalleja.

– Politiikkaan kuuluu se, että olemme asioista myös eri mieltä ja että haastamme ja tulemme haastetuiksi. Me kokoomuslaiset olemme parhaimmillamme, kun meitä haastetaan: se on tilaisuus päästä kertomaan näkemyksiämme. Vastaamme haastoihin asiallisesti ja hermostumatta, sivuilla todetaan.

– On tärkeää, että suomalaisilla on oikeaa tietoa siitä, mitä yhteiskunnassa tapahtuu ja miksi poliittisia päätöksiä on tehty. …Vastauksia kannattaa hyödyntää rohkeasti vaalikentillä.

Puolueen koostamia ja ehdokkaille esitettyjä väittämiä listalla ovat muun muassa “Hallitus leikkaa kaikesta”, “Kokoomuksen kovat taloustavoitteet hyvinvointialueille johtavat peruspalveluiden heikentymiseen ja sote-henkilöstön vähenemiseen entisestään”, “Hallitus on peruuttanut hoitajamitoituksesta. Se johtaa vanhuspalveluiden heikkenemiseen”, “Kokoomus on romuttanut työmarkkinat ja sulkee naiset ikuiseen palkkakuoppaan” ja “Hallitus haluaa yksityistää veden”.

Vastaan tuleviksi argumenteiksi listataan myös esimerkiksi “Hallitus on leikannut kaikesta, mutta silti lisävelkaa otetaan runsaasti. Kokoomuksen talousresepti ei toimi” ja “Hallitus sulkee sairaaloita ja vaarantaa suomalaisten turvallisuuden”.

Esimerkiksi väitteeseen “Kokoomus leikkaa köyhiltä ja antaa verohelpotuksia rikkaille” ohjeistetaan vastaamaan tähän malliin:

– Kokoomus on uudistanut sosiaaliturvaa, jotta työn vastaanottaminen olisi entistä kannustavampaa. Sosiaaliturvan pitäisi olla väliaikainen apu, ei pitkäaikainen kannustinloukku. Lähtökohta on, että jokainen työikäinen ja –kykyinen elättää itsensä ja perheensä työllä. Olemme tehneet historiallisia uudistuksia työmarkkinoille, jotta yhä useampi suomalainen pääsisi kiinni työelämään ja yrityksillä olisi paremmat toimintaedellytykset pärjätä kiristyvässä kilpailussa.

– Olemme madaltaneet pieni- ja keskituloisten verotusta, jotta ihmiselle jäisi entistä enemmän käteen palkastaan. Samaan aikaan olemme pyrkineet hillitsemään arjen kustannuksia esimerkiksi madaltamalla polttoaineen verotusta.

Suodata viestejä

Sivuilla neuvotaan, miten toimia asiattomien ja häiritsevien somekommenttien kanssa. Ohjeiden mukaan ”kun postaat mielipiteen, joka voi herättää tunteita, lähetä se heti kavereillesi ja pyydä heitä kommentoimaan myönteisesti julkaisua”.

– Älä provosoidu vihaisista, hyökkäävistä tai ilkeistä kommenteista. Pohdi, onko mahdollista saada kiinni, mistä viestin laittaneen ihmisen tunne johtuu. Voitko osoittaa, että tunnistat tunteen ja kuulet sen? Esimerkiksi “Ymmärrän/tiedän, että tämä aihe osuu tunteisiin. Itse ajattelen, että…”.

Facebookissa kehotetaan moderoimaan ja suodattamaan viestejä, tarvittaessa piilottamaan.

– Jos joku on vain eri mieltä kanssasi, kommenttia ei kannata missään nimessä piilottaa, mutta esimerkiksi silkkaa haukkumista ei tarvitse sietää.

– Henkilön blokkaaminen sosiaalisen median keskustelusta on viimesijainen vaihtoehto. Käytä sitä vain, jos mikään muu ei toimi.

Suoria uhkauksia sisältävistä viesteistä kehotetaan ottamaan kuvakaappaus ja jos mahdollista linkki, jonka jälkeen tulee tehdä ilmoitus poliisille.