Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
SpaceX-yhtiö jakoi kuvan raketin laukaisusta. X

Raketti aiheutti valoilmiön Suomen taivaalla

  • Julkaistu 07.09.2025 | 14:34
  • Päivitetty 07.09.2025 | 14:34
  • Ympäristö
Utupallo yötaivaalla oli peräisin Yhdysvalloista laukaistusta SpaceX:n raketista.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Yhdysvalloista Vandenbergin avaruuskeskuksesta laukaistu Falcon 9 -raketti oli lauantai-iltana laajalti näkyvissä Maan kirkkailla alueilla, kertoo Ursan Taivaanvahti-palvelu, joka julkaisi myös kuvan valoilmiöstä.

Elon Muskin SpaceX-yhtiön Falcon 9 -raketti näkyi Suomessa noin kello 22.30 aikoihin valkoisena utupallona yötaivaalla. Raketti-ilmiöiden näyttävin osa on usein polttoainepilvi, Taivaanvahti taustoittaa.

Valoilmiöstä aiemmin uutisoinut Iltalehti kertoi saaneensa lukuisia videoita ja kuvia eri puolilta Suomea. Yhteydenottojen perusteella valopalloa ihmeteltiin ainakin Kuusamossa, Nivalassa, Seinäjoella, Siikajoella, Joensuussa, Viitasaarella ja Lahdessa.

SpaceX kertoi X-päivityksessään, että Kaliforniasta laukaistu raketti kantoi mukanaan 24:ää Starlink-satelliittia.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)