Raketti aiheutti valoilmiön Suomen taivaalla

Yhdysvalloista Vandenbergin avaruuskeskuksesta laukaistu Falcon 9 -raketti oli lauantai-iltana laajalti näkyvissä Maan kirkkailla alueilla, kertoo Ursan Taivaanvahti-palvelu, joka julkaisi myös kuvan valoilmiöstä.
Elon Muskin SpaceX-yhtiön Falcon 9 -raketti näkyi Suomessa noin kello 22.30 aikoihin valkoisena utupallona yötaivaalla. Raketti-ilmiöiden näyttävin osa on usein polttoainepilvi, Taivaanvahti taustoittaa.
Valoilmiöstä aiemmin uutisoinut Iltalehti kertoi saaneensa lukuisia videoita ja kuvia eri puolilta Suomea. Yhteydenottojen perusteella valopalloa ihmeteltiin ainakin Kuusamossa, Nivalassa, Seinäjoella, Siikajoella, Joensuussa, Viitasaarella ja Lahdessa.
SpaceX kertoi X-päivityksessään, että Kaliforniasta laukaistu raketti kantoi mukanaan 24:ää Starlink-satelliittia.
Falcon 9 launches 24 @Starlink satellites from California pic.twitter.com/lV4pKKyn3G
— SpaceX (@SpaceX) September 6, 2025