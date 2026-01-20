Rakentamisen alamäki taittuu vähitellen

Myönnettyjen rakentamislupien kuutiomäärä kasvoi marraskuussa kolme prosenttia vuoden takaisesta, Tilastokeskus kertoo.

– Rakentamisen alamäki taittui marraskuussa myönnettyjen rakennuslupien osalta. Uudisrakentamisen rakentamislupien kuutiomäärän vuosisumma kasvoi kolme prosenttia vuoden takaisesta. Positiivista valoa näkyy myös siinä, että valmistuneita rakennushankkeita oli 12 prosenttia vuoden takaista enemmän. Selvästä käänteestä parempaan ei vielä kuitenkaan voida puhua, kommentoi Suomen Yrittäjien johtava ekonomisti Petri Malinen.

– Asuinrakennuksille myönnettyjen rakentamislupien kuutiomäärän vuosisumma kasvoi marraskuussa neljä prosenttia. Muun kuin asuinrakentamisen kuutiomäärä kasvoi kolme prosenttia. Asuinrakentamisen lupien perusteella asuntomarkkinan pohjakosketus alkaa olla ohitettu. Todellisen kasvukäänteen julistamiseksi vaadittaisiin kuitenkin selvästi pidempiaikaista positiivista kehitystä, Malinen jatkaa tiedotteessa.

Aloitettujen rakennushankkeiden kuutiomäärän liukuva vuosisumma oli 11 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin.

– Uusia hankkeita ei aloiteta, koska se edellyttää pääomien vapautumista myymättömistä kohteista. Asuntokaupan piristyminen on siis välttämätön ehto myös rakentamisen haasteiden helpottamiselle, Malinen muistuttaa.

Hän toteaa, että rakennusalaa painaa yhä paikallaan polkeva talous ja kuluttajien epävarmuus. Asuntomarkkinoiden tunnelma on vaimea, kun heikko talouskehitys ja kotitalouksien luottamuspula vähentävät kysyntää.

– Kotitalouksien ostovoima kasvaa, mutta korkea työttömyys pitää kuluttajat varovaisina. Heikon kysynnän lisäksi myymättömät kohteet ja korkeat rakennuskustannukset pitävät uudet rakennushankkeet jäissä. Parhaassakin tapauksessa rakennusalan toipuminen kestää pitkään, arvioi Malinen.

– Rakentamisen elpymisen vauhdittamiseksi tarvitaan lisätoimia. Yrittäjät on esittänyt rakennusalalle korjaussarjan, jossa varainsiirtovero puolitetaan määräajaksi, kotitalousvähennystä korotetaan remonttien vauhdittamiseksi sekä otetaan käyttöön valtiontakaus rakennushankkeiden rahoitukseen. Uskomme, että näillä keinoilla rakennusalan elpymistä voidaan selvästi nopeuttaa, Malinen sanoo.