Rakennusala kärsii vielä kolmannen välivuoden

Hypon pääekonomisti Juho Keskisen mukaan asuntorakentaminen elpyy vasta viimeisenä, kun myyntivarastoja tyhjennetään ensin ja kuluttajat kohdistavat kiinnostuksensa ensisijaisesti vanhoihin osakeasuntoihin ja omakotitaloihin.

– Uudisasunnoista on yhä runsaasti tarjontaa, mutta samalla tilastot kertovat uudiskaupan leikkaantuneen alle neljäsosaan viiden viime vuoden keskiarvosta. Uudisasuntojen kauppa on tilastohistorian heikointa, kun aivan vastikään uusia asuntoja valmistui vielä eniten sitten 1990-luvun alun, Keskinen kuvailee.

Tilastokeskus julkaisi tuoreet tiedot uudisrakentamisen kehityksestä. Uusia asuntoaloituksia oli loka–joulukuussa noin kahdeksan prosenttia enemmän kuin vuosi sitten vastaavana ajankohtana. Kaikkien rakennushankkeiden aloitukset pysyivät viime vuoden tasolla.

Keskisen mukaan poikkeuksellisen heikossa suhdannetilanteessa uusimpaan asuntoaloitusten tilastotietoon täytyy suhtautua aiempaa suuremmalla varauksella.

– Rakennusalan kasvun esteet liittyvät yhä keskeisimmin riittämättömään kysyntään ja heikkoon suhdannetilanteeseen. Ammattityövoiman puute ei vaivaa, raaka-ainepula on kaikonnut ja rahoitusvaikeudetkaan eivät selitä kyselyissä uusien asuntoaloitusten alakuloa.

Keskinen toteaa, että samalla toivo paremmasta on palannut, kun rakennusalan tulevaisuuden suhdannenäkymät ovat parantuneet selvästi ja alan luottamuspohjat on jo jätetty selvästi taakse.

– Etenkin rakennusyritysten henkilökuntaodotukset paranivat tammikuussa, mutta jäivät tosin vielä pitkän aikavälin keskiarvon alapuolelle. Vaikka vapaarahoitteinen asuntotuotanto alkaisi jo heräillä hiljalleen tämän vuoden aikana, kasataan kasvukaupunkien asuntojen hintoihin joka tapauksessa nousupainetta tuleville vuosille, Keskinen arvioi.

Rakennusala kärsii kuluttajien epävarmuudesta

Suomen Yrittäjien ekonomisti Roope Ohlsbom toteaa, että asuntorakentamisen romahdus jatkuu edelleen sekä myönnettyjen rakennuslupien että valmistuneiden hankkeiden osalta.

– Uudistuotanto on jo laskenut synkimmälle tasolle sitten 1990-luvun alun laman. Rakentamisen lasku tulee lopulta pysähtymään, mutta käänteen viivästyminen on myrkkyä Suomen taloudelle, hän sanoo.

Loka-joulukuussa uudisrakentamiseen myönnettiin vain 5,8 miljoonan kuutiometrin edestä rakennuslupia, mikä oli kymmenen prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Rakennushankkeita valmistui 20 prosenttia vuoden takaista vähemmän.

– Välttämätön ehto rakentamisen haasteiden ratkeamiselle on asuntokaupan piristyminen: rakennusyhtiöt eivät voi aloittaa kannattaviakaan uusia hankkeita, kun pääomat ovat sitoutuneena myymättömiin kohteisiin. Asuntokaupoilla on onneksi jo havaittavissa heräämisen merkkejä, mutta kestää aikansa, ennen kuin se näkyy uudistuotannossa. Myymättömien asuntojen varasto on kertynyt niin suureksi, että sulateltavaa riittää pitkään, Ohlsbom toteaa.

Hänen mukaansa rakennusala kärsii edelleen kuluttajien epävarmuudesta ja yritysten laskeneista investointihaluista.

– Korkojen laskusta ja inflaation hidastumisesta on saatu toivottua vetoapua, mutta kasvanut työttömyys ja geopoliittinen epävakaus pitää kuluttajat varovaisina. Asuntokaupan käynnistymiseen viittaavista merkeistä huolimatta rakennusalan käännettä joudutaan vielä odottamaan, Ohlsbom arvioi.