Viraalihitti suomalaisten oman tilan pakkomielteestä leviää maailmalla

Suomalaiset tarvitsevat tunnetusti omaa tilaa. Asiasta saatiin viikonloppuna muistutus, kun vanha kuva helsinkiläisestä bussipysäkistä nousi suosituksi Twitterissä.

Saksalaisen väestö- ja maantieteilijä Simon Kuestenmacherin jakama kuva osoittaa, kuinka suomalaiset odottavat bussia lumipyryssä metrien päässä toisistaan samalla, kun muutamia ihmisiä, jotka kuvassa on merkitty ulkomaalaisiksi, seisoo pysäkin katoksen suojassa.

– Rakastan Suomea. Rakastan myös heidän pakkomiellettään henkilökohtaiseen tilaan, Kuestenmacher kirjoittaa Twiittinsä saatteeksi.

– En ole koskaan nähnyt näin hauskaa visualisointia siitä, kuinka paljon suomalaiset rakastavat henkilökohtaista tilaansa! Se on kuin tosielämän datavisualisointi.

Jutun kirjoitushetkellä Kuestenmacherin lauantaina lähettämää twiittiä on katsottu jo 7,1 miljoonaa kertaa. Sitä on jaettu eteenpäin yli 5 000 kertaa ja siitä on tykännyt lähes 55 000 käyttäjää.

Kuva on herättänyt hilpeyttä myös kommentoijissa.

– Pandemian aikana oli vaikeaa, kun sosiaalinen etäisyys kutistui kahteen metriin, eräs käyttäjä vitsailee vastauksessaan.

– Amerikkalaisena minun on aina kalibroitava henkilökohtaisen tilan mieltymykseni uudelleen, kun vierailen Pohjoismaissa. Se on hämmentävää, toinen käyttäjä kommentoi.

Ilta-Sanomien mukaan kuvan on ottanut Timo Riitamaa. Hän kuvasi näyn tammikuisena aamuna 2016 Helsingissä.

– Otin kuvan työmatkalla Töölössä Helsingissä. Oli satanut paljon puuterilunta. Olin kadun toisella puolella ja huomasin, miten ihmiset odottivat bussia selkeiden välimatkojen päässä toisistaan ja vaalivat näin henkilökohtaista tilaansa olosuhteista riippumatta, hän kertoi tuolloin IS:lle.

I love Finland. I love their obsession with personal space too. Never have I seen such a hilarious visualisation of how much the Finns love their personal space! It's a real life data visualisation! Source: https://t.co/K7u1OmWZtC pic.twitter.com/d8QvWf3FXv — Simon Kuestenmacher (@simongerman600) May 20, 2023

It was a hard time during Covid when the distance was shrunk to 2 metres. — Strilsäker 🇸🇪🇫🇮❤️🇺🇦 (@Strilsaker) May 20, 2023