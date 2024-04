Räjähdystä ydinvoimalalla syytetään Venäjän provokaatioksi – tämä tilanteesta tiedetään

Ukrainan sotilastiedustelun mukaan Ukrainan asevoimat ei ole ollut osallinen aseellisissa provokaatioissa Venäjän joukkojen halussa olevalla Zaporižžjan ydinvoimalan alueella.

Ukrainan sotilastiedustelun tiedottaja kertoo Ukrainska Pravdalle hyökkääjän turvautuvan usein lavastettuihin hyökkäyksiin ydinvoimalaa vastaan.

Kansainvälinen atomienergiajärjestö (IAEA) kertoi lennokin räjähtäneen Zaporižžjan ydinvoimalan alueella sunnuntaina. Venäjä syytti iskusta Ukrainaa.

– Ukraina ei ole osallistunut aseellisiin provokaatioihin Venäjän laittomasti miehittämän ydinvoimalan alueella, tiedottaja Andrii Jusov sanoo.

Hänen mukaansa hyökkääjä on jälleen kerran uhannut ydinvoimalan, siviilien ja ympäristön turvallisuutta kaikkialla Euroopassa. Venäjän rikolliset hyökkäykset – mukaan lukien lavastetut hyökkäykset – ydinvoimalan alueella on tunnetuksi tullut taktiikka, johon miehittäjä usein turvautuu. Hyökkääjä on myös sijoittanut joukkoja ja aseistusta alueelle ja virittänyt räjähteitä tiettyihin tiloihin.

Ukrainan sotilastiedustelu vaatii Venäjää vetämään joukkonsa pois ydinvoimalan alueelta, jotta Ukraina voi jatkaa tarvittavien kansainvälisten standardien noudattamista ja saada tämän tärkeän ydinvoimalaitoksen takaisin hallintaansa.