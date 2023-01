Räjähdys Latvian ja Liettuan välisessä kaasuputkessa

Latvian ja Liettuan välillä kulkevassa kaasuputkessa on tapahtunut räjähdys, Liettuassa maakaasun siirtoverkosta vastaava yhtiö Amber Grid tiedottaa.

Yhtiön mukaan räjähdys tapahtui Liettuan pohjoisosassa perjantaina noin kello 17 aikaan. Alustavien tietojen mukaan kenenkään ei tiedetä loukkaantuneen räjähdyksestä, sillä yhtiön mukaan lähellä ei ole asuinrakennuksia.

Sosiaalisessa mediassa on julkaistu kuvia tapahtumapaikalta. Kuvista on havaittavissa, että räjähdys on aiheuttanut tulipaloja alueella.

Räjähdyksen aiheuttajasta ei ole toistaiseksi tietoa.