Raija Toiviaiselle Oikeusteko-palkinto

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaiselle on myönnetty Oikeusteko-palkinto. Asiasta kertoo Asianajajaliitto tiedotteessaan.

Liiton mukaan valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen on ollut rohkea uudistaja ja näkyvä aloitteentekijä, joka ei ole antanut vihapuheen vaikuttaa työhönsä. Toiviaiselle myönnettiin tänään Asianajajaliiton valtuuskunnan kokouksessa Savonlinnassa Asianajajaliiton Oikeusteko-palkinto merkittävästä työstään oikeudenmukaisuuden edistämiseksi.

Vuonna 2018 valtakunnansyyttäjänä aloittanut Raija Toiviainen on tullut vuosien mittaan tunnetuksi suurelle yleisölle oikeudenhoitoon liittyvistä näkemyksistään ja aloitteistaan. Heti ensi töikseen valtakunnansyyttäjänä Toiviainen tarttui mittavaan uudistukseen: Syyttäjälaitoksen organisaatiota muutettiin siten, että entisestä Valtakunnansyyttäjänvirastosta ja sen alaisuudessa toimivista syyttäjänvirastoista muodostettiin yksi Syyttäjälaitos-niminen virasto 1.10.2019 alkaen.

Asianajajaliiton puheenjohtaja Hanna Räihä-Mäntyharjun mukaan valtakunnansyyttäjänä Toiviainen on osoittanut organisaatiouudistuksen lisäksi myös poikkeuksellista kyvykkyyttä ja ennakkoluulottomuutta erilaisissa avauksissa oikeudenhoidon nopeasti muuttuvilla harmailla alueilla, kuten sananvapauslainsäädännön tulkitsemisessa. Vaikka yksittäiset syyttämisratkaisut ovat aiheuttaneet paljon keskustelua ja eriäviä näkemyksiä, Toiviainen on Räihä-Mänhtyharjun mukaan tehnyt rohkeasti sitä työtä, mikä hänelle on kuulunut. Toiviainen on joutunut avaustensa johdosta myös sietämään paljon sellaista häirintää ja vihapuhetta, jollaista ei valtakunnansyyttäjään viranomaistahona ole aiemmin kohdistettu, mutta hän ei ole antanut sen häiritä työtään.

– Haluan tuoda esiin myös, että sen lisäksi, että valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen on ollut näkemyksellinen ja vienyt päämäärätietoisesti oikeudenhoitoa eteenpäin, hän on myös valoisa, yhteistyökykyinen ja äärimmäisen lämmin ihminen. Hänen ennakkoluulottomuudestaan kertoo, että Raija esitti Asianajajaliiton huumoripitoisessa ja suosiota saaneessa näytösoikeudenkäynnissä SuomiAreenan livelavalla vuonna 2018 apulaisvaltakunnansyyttäjänä ”syyttäjää” – joten lahjakkuutta Raijalla riittää monille muillekin aloille, Räihä-Mäntyharju naurahtaa.

Oikeusteko-palkinto myönnetään nyt yhdeksännen kerran. Se on myönnetty aiemmin muun muassa toimittaja Paavo Teittiselle, Oulun käräjäoikeudelle ja oikeuskansleri Jaakko Jonkalle.